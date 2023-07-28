Шарія судитимуть за держзраду: що відомо

За держзраду судитимуть відомого проросійського блогера Анатолія Шарія та ексочільника поліції Вінниччини, які працювали на ФСБ РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно українського блогера Анатолія Шарія та ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, ім'я якого не називають.

Їм інкриміновано державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Зазначається, що керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу Анатолій Шарій від 2019 року фактично проживає на території Королівства Іспанія. Звідти він організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

До співпраці з ФСБ РФ його залучив екскерівник обласної поліції. Шарій погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби. Відтоді спільники створювали пропагандистські сюжети антиукраїнського змісту.

Крім того, слідство встановило, що інший обвинувачений — колишній правоохоронець з Вінниччини — від 2018 року, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби.

Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані про України. Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійському блогеру Анатолію Шарію повідомлено про підозру в державній зраді. Зокрема, він допомагав ФСБ Росії робити постановкові відео з допитами українських полонених. Тепер прокремлівському блогеру та його спільнику загрожує довічне ув’язнення.

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