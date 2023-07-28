Шахтерск посетила "бавовна": мощно горит нефтебаза (видео)

Информация о пострадавших не поступала.

Во временно оккупированном Шахтерске, расположенном в 35 км восточнее Донецка, произошел пожар на нефтебазе. Взрывы в городе начались около трех часов ночи.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

"Уважаемые жители города Шахтерска! 28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошла вспышка на территории нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования. Информация о пострадавших не поступала", – сообщили в оккупационной администрации города.

Другие детали происшествия не сообщаются. По состоянию на 8 утра неизвестно, потушили ли оккупанты огонь.

Напомним, 13 июля в результате точного удара в украинском Токмаке удалось ликвидировать большое количество российских оккупантов.

Также 11 июля местные Телеграмм-каналы сообщали о сильных взрывах в Токмаке, Бердянске и Скадовске.

В оккупированном Шахтерске вспыхнула нефтебаза

Читайте также: