Синоптики предупреждают о грозах и шквалах: где ухудшится погода

Сегодня, 28 июля, синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины. В регионах сильные дожди и грозы.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Ненастье обойдет только западные регионы, а также несколько областей в других частях страны. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"28 июля в Украине, кроме западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областей — грозы, местами порывы 15-20 м/с. В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях — значительные дожди", – сообщают синоптики.

Синоптики сообщают об осадках в ряде областей Украины 28 июля.

Напомним, по прогнозу погоды на 28 июля, в Украине будет тепло, но будет дождь. Днем в большинстве регионов страны столбики термометров поднимутся до +20-25°. В Одесской области воздух прогреется до 30° тепла. В Киеве днем обещают +22-24 °.

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