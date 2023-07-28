Синоптики попереджають про грози і шквали: де погіршиться погода

Сьогодні, 28 липня, синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України. У регіонах будуть сильні дощі та грози.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Негода омине лише західні регіони, а також кілька областей в інших частинах країни. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"28 липня в Україні, крім західних, Житомирської, Київської, Вінницької та Одеської областей, - грози, місцями пориви 15-20 м/с. У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях - значні дощі", - повідомляють синоптики.

Синоптики повідомляють про опади у низці областей України 28 липня.

Нагадаємо, за прогнозом погоди на 28 липня, в Україні буде тепло, але дощитиме. Вдень у більшості регіонів країни стовпчики термометрів піднімуться до +20-25°. На Одещині повітря прогріється до 30° тепла. У Києві вдень обіцяють +22-24°.

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