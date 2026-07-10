Україна та Польща проведуть новий етап ексгумації жертв Волинської трагедії: що відомо

Україна та Польща / © ТСН

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З 13 липня до 7 серпня 2026 року на Волині відкопають та перепоховають останки селян, які загинули у серпні 1943 року. Роботи пройдуть на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті (УІНП).

Роботи пройдуть у Ковельському районі. Спеціалісти з компанії «Волинські старожитності» розкопуватимуть могили разом із польськими вченими та працівниками Інституту нацпам’яті Польщі. Щоб усе пройшло професійно, українська сторона через тендер також найняла експертів із пошукового підприємства «Доля».

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Ці дослідження є результатом домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті.

«Спільна пам’ять і готовність до порозуміння зближують наші народи в ім’я спільних цінностей, заснованих на християнській традиції, повазі до прав людини, добросусідстві в Європі та спротиві російському імперіалізмові», — зазначили в Українському інституті національної пам’яті.

Раніше, з 20 до 30 квітня 2026 року, на цій території вже відбувся перший етап пошукових робіт. Фахівці обстежили дев’ять локацій, серед яких «Воля Островецька 1, 2, 3», «Стодола», «Трупне поле», «Острівки 1, 2», «Школа» та «Кузня». Людські останки та ознаки місць поховань тоді виявили лише на трьох майданчиках: «Воля Островецька 1», «Острівки 1» та «Школа». На решті локацій слідів поховань не знайшли.

Волинська трагедія — останні новини

Нагадаємо, Андрій Сибіга заявив, що що Київ досягнув прогресу з Польщею в чутливих історичних питаннях і підтримує здійснення ексгумацій.

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До слова, раніше колишній президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що більшість українців не знайома з історією Волинської трагедії, і висловив стурбованість через присутність у деяких українців символіки, пов’язаної з Бандерою.

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