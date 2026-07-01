Очільник МЗС України Андрій Сибіга / © Getty Images

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга може оголосити під час візиту до Варшави про плани включити до Національного пантеону генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка — постать, яку глибоко шанують у Польщі.

Про це повідомляє польське видання WP Wiadomości.

Візит очільника українського МЗС до польської столиці нібито заплановано після того, як у середу, 1 липня, Верховна Рада України ухвалила закон про Національний пантеон. За інформацією видання, Сибіга має привезти пропозицію, покликану знизити напругу в польсько-українських відносинах.

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Ключовим елементом цієї пропозиції може стати ідея включити до пантеону Марка Безручка — генерала УНР, який разом із польськими військами визволяв Київ у 1920 році та захищав від більшовиків польське місто Замостя. На його честь в Польщі названі сквер на варшавській Волі та кільцева розв’язка у Вроцлаві.

З урядового боку рішення Сибіги сприймається як спроба деескалації в тривалій історичній суперечці між двома країнами.

При цьому видання зазначає, що ухвалений Радою закон не містить фіксованого переліку «кандидатів до пантеону» — до нього мають увійти «найкращі сини і доньки українського народу».

Рішення про поховання кожної конкретної особи ухвалюватиме парламент на підставі рекомендацій спеціальної ради, до складу якої увійдуть представники Українського інституту національної пам’яті, незалежні історики та члени громадських організацій.

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Польща насторожена

Попри позитивний сигнал, польська сторона ставиться до ініціативи Сибіги з обережністю. Головне занепокоєння: закон не дає жодних гарантій того, що до пантеону не потраплять Клим Савур і Роман Шухевич, яких вважають відповідальними за «злочини» проти поляків.

Польські співрозмовники видання також нагадують, що подібні примирливі жести Україна вже робила раніше — і це не заважало їй повертатися до риторики, що прославляє УПА.

У дипломатичних колах жест Сибіги і посилання на Безручка оцінюються як «бажані», однак такі, що не гарантують реальних якісних змін у двосторонніх відносинах.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15360, який передбачає створення Українського національного пантеону. Згідно з законом, пантеон планують створити в Києві. Він стане не лише меморіальним комплексом, а й символом державної пам’яті про людей, які відіграли ключову роль в історії України.

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Водночас у Польщі вважають, що законопроєкт про створення в Україні Національного пантеону є ескалацією конфлікту, який виник між Варшавою і Києвом.

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