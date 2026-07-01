Сибига отправляется в Варшаву с предложением компромисса: кого можно включить в Национальный пантеон — СМИ

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Getty Images

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига может объявить во время визита в Варшаву о планах включить в Национальный пантеон генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручка — личность, которую глубоко уважают в Польше.

Об этом сообщает польское издание WP Wiadomości.

Визит главы украинского МИД в польскую столицу якобы запланирован после того, как в среду, 1 июля, Верховная Рада Украины приняла закон о Национальном пантеоне. По информации издания, Сибига должен представить предложение, призванное снизить напряженность в польско-украинских отношениях.

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Ключевым элементом этого предложения может стать идея включить в пантеон Марка Безручка — генерала УНР, который вместе с польскими войсками освобождал Киев в 1920 году и защищал от большевиков польский город Замость. В его честь в Польше названы сквер на варшавской Воле и кольцевая развязка во Вроцлаве.

Со стороны правительства решение Сибиги воспринимается как попытка деэскалации в затянувшемся историческом споре между двумя странами.

При этом издание отмечает, что принятый Радой закон не содержит фиксированного перечня «кандидатов в пантеон» — в него должны войти «лучшие сыновья и дочери украинского народа».

Решение о захоронении каждого конкретного человека будет принимать парламент на основании рекомендаций специального совета, в состав которого войдут представители Украинского института национальной памяти, независимые историки и члены общественных организаций.

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Польша насторожена

Несмотря на позитивный сигнал, польская сторона относится к инициативе Сибиги с осторожностью. Главная обеспокоенность: закон не дает никаких гарантий того, что в пантеон не попадут Клим Савур и Роман Шухевич, которых считают ответственными за «преступления» против поляков.

Польские собеседники издания также напоминают, что подобные жесты примирения Украина уже предпринимала ранее — и это не мешало ей возвращаться к риторике, прославляющей УПА.

В дипломатических кругах жест Сибиги и упоминание о Безручке оцениваются как «желательные», однако не гарантирующие реальных качественных изменений в двусторонних отношениях.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15360, предусматривающий создание Украинского национального пантеона. Согласно закону, пантеон планируется создать в Киеве. Он станет не только мемориальным комплексом, но и символом государственной памяти о людях, сыгравших ключевую роль в истории Украины.

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В то же время в Польше считают, что законопроект о создании в Украине Национального пантеона является эскалацией конфликта, возникшего между Варшавой и Киевом.

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