Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий / © ТСН

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У президента Польши Кароля Навроцкого последние заявления Владимира Зеленского называют «преднамеренной провокацией» и готовят новый удар. 11 июля — в Национальный день памяти жертв геноцида — Навроцкий может публично заявить о своей позиции.

Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna, ссылаясь на источник в окружении польского президента.

Более того, в президентском дворце жестко заявили, что решение Зеленского о создании Национального пантеона усиливает российскую пропаганду, и они не будут «частью сценария, написанного Киевом».

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«Мы воспринимаем это заявление с определенной судьбой скептицизма, поскольку действия Зеленского и его окружения носят провокационный характер, и мы не будем частью сценария, написанного Киевом, что в свою очередь усиливает российскую пропаганду», — сказал представитель Офиса президента.

Источник в окружении президента утверждает, что последние заявления Зеленского звучали для «укрепления слабых позиций», ориентированных прежде всего на внутреннюю аудиторию.

«Они также имеют целью скрыть коррупционные скандалы, с участием ведущих украинских политиков», — сказал он, захотевший остаться анонимным.

Во дворце президента, по словам собеседника, не планируют немедленно отвечать на действия Украины. Одним из вариантов, который сейчас обсуждают в команде Навроцкого, это дипломатическое ограничение контактов с Зеленским. Однако там подчеркивают, что не собираются сворачивать помощь Киеву на фоне обострения.

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Скандал между Польшей и Украиной — последние новости

Из-за исторических споров по поводу ОУН-УПА и фигуры Степана Бандеры Польша сделала новое громкое заявление. В Варшаве угрожают заблокировать интеграцию Украины в Европейский Союз. Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камиш выдвинул Киеву ультиматум.

Заявление польского чиновника спровоцировало волну возмущения и жесткую критику среди украинцев. Пользователи соцсети Threads называют подобные ультиматумы «обычным имперским шовинизмом и видением у нас младшего брата, а не равного партнера».

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