Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль постоянно проваливает сроки захвата Донецкой области и придумывает все новые и новые дедлайны. Войска РФ уже 15 раз не смогли выполнить план «фюрера» Владимира Путина.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Институт изучения войны (ISW).

«Кремль продолжает устанавливать нереалистичные термины для российских военных для завершения захвата Донецкой области, не соответствующих реалиям поля боя», — отмечают в ISW.

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Аналитики акцентируют внимание на заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что Кремль установил 15 отдельных сроков для своей армии для полного захвата Донецкой области с начала большой войны.

Так, в 2022 было пять сроков — 31 марта, 9 мая, 1 июня, 15 сентября и 31 декабря. Уже в 2023 году Кремль установил войскам новые дедлайны — 1 марта и 31 декабря. Также известно о двух сроках 2024 — это 1 марта и 31 декабря. В прошлом году Москва поставила перед оккупантами три желанные даты — 1 сентября, 1 декабря и 25 декабря. В этом году один срок истек — это 31 марта, но в планах россиян еще два дедлайна — 1 сентября и 31 декабря.

Американские аналитики отмечают, что войска РФ неоднократно пропускали установленные Путиным сроки захвата определенных территорий в Украине. В частности, требование «фюрера» о том, чтобы его солдаты захватили всю Донецкую и Луганскую области до сентября 2022 года.

«Сроки выполнения военных целей Кремля продолжают быть оторванными от реальности боевых действий. В июне 2026-го россияне продвигались в среднем на 3,79 кв км в день, что значительно ниже предыдущих темпов их продвижения в августе 2025-го, когда российские войска продвигались со скоростью 16,65 кв км в день», — говорится в отчете.

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По данным американских специалистов, захватчикам все еще нужно захватить около 5305 кв. км, что оккупировать остальную часть Донецкой области. В то же время, подчеркивают в ISW, очень маловероятно, что они захватят территории до нового установленного срока 31 декабря 2026 года, потому что они не демонстрируют способности быстро продвигаться или возобновлять оперативный маневр на Донбассе.

«Эти нереалистичные сроки продвижения способствуют тому, что войска РФ на местах подают „хорошие отчеты“ выше по цепочке командования, используют тактику поднятия флагов, а солдаты все чаще используют измененные с помощью ИИ видеоматериалы, чтобы заявить о продвижении в районах, где они даже не удерживают позиции», — отмечают в Институте.

Аналитики заявляют, что армия агрессора в дальнейшем тратит значительные ресурсы, чтобы попытаться достичь этих нереалистичных целей. Путин, вероятно, развил ложное представление об успехах и возможностях своей армии, учитывая более широкую тенденцию в армии искажать геометрию поля боя и давать неточные оценки.

«Комментарии Зеленского относительно срыва сроков, вероятно, были ответом на заявления Путина от 28 июня о том, что российские войска быстро продвигаются театром военных действий и попытки изобразить победу России в Украине как неизбежную», — заключают в ISW.

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Напомним, Путин продолжает сильно преувеличивать заявления о продвижении своего войска на фронте. Впрочем, это не отвечает реалиям поля сражения. В частности, на крепостном поясе Донецкой области, включая Лиман, Славянск, Краматорск, Константиновку и Доброполье. В то же время, его заявления свидетельствуют о том, что Путин отказался от мира.

Аналитики ISW отмечали, что РФ изменила цель наступления на Донбассе, сосредоточив значительные силы на захвате Константиновки. Оккупанты превратили этот город в главное направление наступательной кампании в Донецкой области. Враг давит сразу с нескольких флангов, разрушая населенный пункт и пытаясь прорвать украинскую оборону.

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