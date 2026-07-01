Москва и Петербург в панике: россияне массово гуглят завершение войны, рейтинг Путина стремительно падает

Россия. / © Associated Press

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После украинских ударов по территории Российской Федерации у россиян паника. Похоже, они все больше интересуются темой завершения войны.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают: оппозиционный источник Meduza сообщил — по данным сервиса Wordstat от Yandex (главной российской поисковой системы), в течение 22-28 июня на Yandex было отправлено более 137 тыс. поисковых запросов по завершению войны против Украины. Это рекордно высокий показатель с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022-го.

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По данным Meduza, Yandex зафиксировал значительную часть поисковых запросов в Московской области и Санкт-Петербурге — регионах, где Кремль предоставил приоритет установлению систем ПВО, но в большинстве своем не смог защититься от дальних ударов Украины.

Количество поисковых запросов по завершению войн растет вторую неделю подряд. Предыдущий пик фиксировали 1-7 июня, когда украинские войска нанесли удар по Петербургу во время международного экономического форума.

Опрос, проведенный связанным с Кремлем Форумом общественного мнения 19-21 июня, показал, что рейтинг одобрения президента-диктатора Владимира Путина снизился на пять процентных пунктов — от 74% до 69% в период с 12 по 21 июня. Произошло это вскоре после наибольшего удара Украины по Московской области. В то же время, еженедельные опросы показывают, что рейтинг доверия к «фюреру» Путина постоянно падает с февраля 2026-го.

В ISW отмечают, что Кремль, по всей вероятности, сохраняет политическое влияние на данные опросов российских государственных социальных организаций. Примечательно, что ФГД признает рост внутреннего недовольства Путиным после четырех лет войны.

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«Диктатор упорно работал над тем, чтобы защитить крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, от последствий войны в Украине. Однако последняя статистика свидетельствует о том, что общественность устала от военных усилий. Вероятно поэтому Кремлю в значительной степени не удалось изолировать своих избирателей от последствий войны России», — заключают в Институте.

Напомним, после атак Украины и существенных провалов российско ПВО Кремль оказался перед «бунтом» собственных пропагандистов. Впрочем, Владимир Путин пытается замаскировать кризис рассказами об успехах на фронте и поддерживает подконтрольных и лояльных российских милблогеров, которые могут помочь ему построить контролируемую реальность.

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