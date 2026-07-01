Украина хочет легально атаковать российский "теневой флот": детали из закрытого листа

Украина хочет атаковать российский «теневой флот» / © Associated Press

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Украина утверждает, что суда российского «теневого флота» могут рассматриваться как военные активы. Таким образом, Киев пытается легитимизировать участившиеся атаки на российский «теневой флот».

Об этом пишет Financial Times.

Украина заявляет о законном праве атаковать российский «теневой флот»

В письме к Международной морской организации (IMO) от 26 июня, оказавшемуся в руках журналистов, вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба отметил, что у Украины возникают законные вопросы о том, можно ли рассматривать деятельность этих судов только как обычные коммерческие операции.

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По приблизительным оценкам, в течение прошлого года Украина нанесла удары примерно по десятку судов «теневого флота» РФ. В то же время, украинская сторона отмечает, что Россия с начала полномасштабного вторжения в 2022 году атаковала более 200 коммерческих судов.

Москва также направила письмо Международной морской организации, обвинив Украину в «терроризме» из-за мартовской атаки на российский танкер сжиженного природного газа «Арктический Метагаз» в Средиземном море.

В своем обращении Россия заявила, что пожар, который вспыхнул в результате удара по танкеру, лишил судно управления и заставил экипаж эвакуироваться. По данным компании по морской разведке Windward, после этой атаки ни один СПГ-танкер под российским флагом не проходил через Средиземное море.

Однако Алексей Кулеба в письме отрицал российские обвинения, подчеркнув, что нефте- и газовозы РФ имеют решающее значение для получения доходов в российский бюджет и продолжения войны.

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В последние месяцы интенсивность атак в Черном море существенно возросла. В этом месяце Украина атаковала российский порт Кавказ, а в мае — Туапсе. Россия в свою очередь не прекращает обстрелы крупных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного.

Параллельно борьбу с теневым флотом России активизировали европейские страны. По оценкам судовых брокеров, на фоне ужесточения санкций против Москвы и Тегерана мировой «теневой флот», обслуживающий также Иран и Венесуэлу, стабильно растет и насчитывает уже более 1500 танкеров.

Такие суда пользуются нормой международного права, согласно которой государствам запрещено подниматься на борт или останавливать корабль, имеющий надлежащую регистрацию, то есть, когда другая страна взяла за него ответственность. Однако проверка на борту разрешена, если есть основания полагать, что судно не принадлежит к стране.

Сейчас союзники Украины в ЕС и Великобритания оказывают давление на морские реестры таких стран как Барбадос, Панама и Камерун, требуя лишения регистрации судов «теневого флота». Тогда на эти борта можно будет заходить.

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Британия перехватила танкер «теневого флота» России

Напомним, 14 июня британские военные перехватили у Ла-Манша танкер российского «теневого флота». Екс-премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал эту операцию очередным ударом по финансированию войны Путина против Украины и поблагодарил военных за защиту безопасности страны.

Этот инцидент пополнил перечень недавних атак на корабли, которые перевозять российскую нефть: в марте неизвестный дрон повредил подсанкционный танкер Altura возле Босфора, а в мае Украина поразила два судна непосредственно вблизи порта «Новороссийск».

В общей сложности «теневой флот» РФ насчитывает около 700 судов, обеспечивающих примерно 40% российского нефтяного экспорта. Чтобы обходить ограничения, корабли постоянно меняют названия, флаги и регистрационные данные. Кроме того, из-за плохого технического обслуживания и слабого страхования они представляют высокую экологическую угрозу масштабных нефтяных утечек.

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