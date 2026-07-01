Одна из стран-союзниц блокирует 70 млрд евро для Украины от НАТО на 2027 год: детали от СМИ

Флаг НАТО. / © bmkg.go.id

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Италия пока не готова поддержать новый пакет военной помощи Украине от НАТО на 2027 год. Речь идет о сумме 70 миллиардов евро, которую союзники планируют направить на вооружение, обучение и поддержку украинской армии.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что дипломаты уже согласовали часть договоренностей о помощи 2026, однако продолжение финансирования на следующий год пока остается под вопросом.

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По данным издания, первоначально союзники предложили сохранить такую же помощь на следующий год. Однако, по информации источников, Италия выступила против, из-за чего окончательного компромисса пока нет.

Цифра — 70 млрд евро в год не базируется на анализе военных нужд, а на простом расчете. Она включает 30 млрд евро по ссуде Евросоюза Украине, а остальные 40 млрд отвечают обязательству, взятому на Вашингтонском саммите 2024-го. Если план обязательств по «сравнительному уровню» в заключительной декларации на 2027 год будет успешным, эта цифра вырастет до 140 миллиардов евро.

Ожидается, что послы стран НАТО проведут дополнительный раунд консультаций, чтобы урегулировать разногласия до начала саммита, который состоится на этой неделе в Анкаре.

Напомним, ранее итальянский министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что позиция Рима относительно помощи Украине по программе PURL не изменились. По его словам, страна не планирует присоединяться к этой инициативе, предполагающей закупку вооружения для Украины из США через механизмы НАТО.

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