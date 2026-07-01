В белой рубашке и синих брюках: королеву Летицию запечатлели в аэропорту

Королева Летиция и Хосе Мануэль Альбарес п / © Getty Images

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Для этого случая Летиция выбрала практичный образ: белую рубашку, темно-синие льняные брюки и эспадрильи на платформе в тон. Волосы ее были распущены, в ушах были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на лице дневной макияж.

За несколько минут до отъезда в Венесуэлу, где они находятся с гуманитарной миссией, королева Летиция выразила свою поддержку этой группе, которая будет оказывать медицинскую помощь, оценивать ущерб и очищать воду после разрушительных землетрясений, обрушившихся на страну.

Королева Летиция и Хосе Мануэль Альбарес / © Getty Images

Королева Летиция выбрала комфортный и сдержанный стиль, избегая излишнего внимания и тем самым передавая определенный посыл. Стремясь не затмить настоящих героев дня — сотрудников гуманитарных организаций, — она надела удобную одежду для утреннего мероприятия на взлетной полосе.

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Напомним, недавно королева Летиция присутствовала на мероприятии, посвященном 15-летию журнала Ethic в Мадриде, где появилась в лаконичном платье с короткими рукавами и поясом на талии.

Королева Летиция / © Getty Images

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