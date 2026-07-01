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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 июля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 2 июля?
Луна рассказывает
День, когда — хотим мы того или нет- нам приходится отвечать за поступки, совершенные нами в предыдущее время. Каждый получает то, что заслужил: за добро жизнь отблагодарит нас добром, а за зло — злом. И эо надо принять как урок, сделав из него соответствующие выводы.
Луна рекомендует
Несмотря на будний день, будет велико желание отдохнуть, и противиться ему не следует: режим релакса позволит восстановить моральные и физические силы, которые в этот период начинают нас покидать. Также можно смело отправляться на шопинг: сегодня удастся приобрести массу нужных и качественных вещей, которые долго нам прослужат.
Луна предостерегает
Любая мелочь может стать причиной ссоры с друзьями или родственниками, что впоследствии будет иметь самые серьезные последствия, поэтому от общения с теми, кто нам дорог, в этот день лучше отказаться.
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