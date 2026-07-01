Такие фамилии давали самым умным: какие родовые имена были признаком высокого интеллекта

Какие украинские фамилии считались признаком большого ума / © www.freepik.com/free-photo

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В Украине сохранились фамилии, которые в древности могли свидетельствовать об уме, сообразительности или образованности их первых носителей. Некоторые из них и сегодня остаются довольно распространенными.

Об этом сообщил «24 Канал» со ссылкой на данные генеалогического общества «Ридные».

Одной из таких родовых фамилий является фамилия Розуменко, происходящая от слова «разум». В древности такое родовое имя могли получить люди, которых отличали быстрое мышление, умение хорошо рассуждать и находить правильные решения. В настоящее время эту фамилию носят 807 жителей Украины.

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В список также вошла фамилия Головатый. Её происхождение связывают с выражением «иметь голову на плечах», которое означает рассудительность и сообразительность. Такую фамилию могли давать людям, которых считали мудрыми, принимавшим взвешенные решения или разумно руководившим другими. Сегодня в Украине насчитывается 2127 носителей этой родовой фамилии.

Фамилия Писарчук происходит от профессии писца. Раньше умение читать и писать было редкостью, поэтому образованных людей высоко ценили. Писари работали в судах и канцеляриях, а именно эту фамилию получали люди, которые с раннего возраста осваивали грамоту. Сейчас эту фамилию носят 863 украинца.

Еще одна фамилия из списка — Хитрук. Так могли называть людей, которые умели находить выход из сложных ситуаций, заранее просчитывали свои действия и которых было непросто обмануть. В настоящее время это самая редкая фамилия из приведенных — в Украине её носят 657 человек.

В подборку вошла и фамилия Мудрик, которая является производной от слова «мудрый». Такое родовое имя могли получить люди, которых уважали за рассудительность, спокойный характер и способность давать дельные советы. Сегодня это самая распространённая фамилия среди перечисленных — её носят 3211 жителей Украины.

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Ранее мы сообщали, какие родовые имена в Украине исторически могли принадлежать шляхтичам, дворянам и представителям зажиточных родов.

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