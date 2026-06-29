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Конфликт Польши и Украины: президент Литвы после разговора с Навроцким сделал неожиданное заявление
Президент Литвы назвал конфликт между Польшей и Украиной «важным вопросом».
Президент Литвы Гитанас Науседа готов стать посредником в диалоге между Украиной и Польшей для урегулирования напряженности между двумя странами.
Об этом пишет Euronews.
Президент Польши Кароль Навроцкий встретился с президентами Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии на неофициальной встрече в Юрате перед саммитом НАТО в Анкаре.
Канцелярия президента добавила, что президенты обсуждали «общие позиции».
«В ходе переговоров были определены приоритеты регионального сотрудничества и безопасности бассейнов Балтийского и Черного морей, а также обсуждены ключевые вопросы трансатлантических отношений», — говорится в заявлении.
По информации издания, среди тем встречи было:
укрепление восточного фланга НАТО,
развитие обороноспособности Европы,
деятельность стран в рамках Бухарестской девятки и Инициативы трех морей.
Ухудшение отношений между Украиной и Польшей
Среди тем об Альянсе также был поднят вопрос ухудшения отношений между Польшей и Украиной. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил о готовности стать посредником между Варшавой и Киевом, но при условии, что у обеих сторон есть общее желание.
«В неформальной обстановке мы также обсудим этот важнейший для меня вопрос», — сказал литовский лидер.
Науседа добавил, что хотел бы услышать позицию президента Навроцкого по поводу корней конфликта и путей его разрешения. Литовский президент считает, что прошлое важно, но настоящее более важно.
«Прошлое имеет значение, но сегодня еще важнее, особенно пока идет жестокая война России против Украины», — подчеркнул он.
Конфликт между Польшей и Украиной
Между Польшей и Украиной произошел новый конфликт из-за решения Зеленского присвоить одному из подразделений наименования в честь Героев УПА. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий забрал у Зеленского Орден Белого Орла. Это привело к дальнейшей напряженности между странами.
После исторических споров польская оппозиция выдвинула жесткий ультиматум по поводу вступления Украины в ЕС. Политики пытаются использовать рост антиукраинских настроений среди местных фермеров и усталость общества от беженцев для получения дополнительных электоральных баллов.