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В Польше выдвинули жесткий ультиматум по вступлению Украины в ЕС: громкое заявление
Громкое и безапелляционное заявление Ярослава Качиньского спровоцировало серьезное напряжение и поставило под угрозу дальнейшее движение Украины к европейскому сообществу.
На фоне обострения двусторонних исторических споров польская оппозиция начинает активно требовать от правительства прекращения переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Политики пытаются использовать рост антиукраинских настроений среди местных фермеров и усталость общества от беженцев для получения дополнительных электоральных баллов.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Исторический скандал и политическая борьба
Главным триггером нового обострения стало решение украинского руководства переименовать одно из подразделений спецназовцев в честь героев УПА. Этот шаг вызвал глубокое возмущение в Варшаве из-за болезненной истории Волынской трагедии. В ответ лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о намерении демонстративно вернуть государственную награду, ранее врученную ему Украиной.
Кроме исторического контекста, оппозиция пытается оказывать максимальное давление на действующего премьера Дональда Туска. По данным последних социологических опросов, почти 60% поляков выступают категорически против присоединения Украины к ЕС.
«Польша должна начать блокировать кластеры», — заявил Ярослав Качиньский по поводу старта евроинтеграционных переговоров.
Скандал между Украиной и Польшей — последние новости
Напряжение между двумя государствами уже приводит к серьезным инцидентам с участием украинских граждан на территории соседней страны. В частности, польские правоохранители задержали украинца из-за угроз в адрес действующего президента Польши Кароля Навроцкого, которые прозвучали в Интернете. Уголовная полиция оперативно установила местонахождение 36-летнего мужчины, и теперь за совершенное ему грозит до двух лет лишения свободы.
В то же время, изменение отношения к украинцам ощутимо бьет даже по гуманитарным инициативам на уровне местного самоуправления. Польские города-партнеры массово отказываются принимать украинских детей на летнее оздоровление, что резко контрастирует с их искренним гостеприимством в прошлые годы. Местные власти Ивано-Франковска напрямую связывают такие отмены поездок с общим усилением антиукраинских настроений в польских общинах.