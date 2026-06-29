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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Отключения света возвращаются: в регионах вводят графики на 30 июня

Ситуация в энергосистеме ухудшилась, поэтому возникла необходимость в новых отключениях.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Отключение света

Отключение света / © Associated Press

В ряде областей Украины планируют вводить почасовые графики отключений света 30 июня.

Об этом сообщают местные облэнерго.

Прикарпатье

В понедельник, 30 июня, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых обесточений.

«Ознакомиться с графиком можно на фото ниже», — отмечается в сообщении «Прикарпатьеоблэнерго».

Черкасская область

По команде НЭК «Укрэнерго» ограничение электроснабжения 30 июня вводится в Черкасской области.

Как сообщает «Черкассыоблэнерго»:

  • для промышленных предприятий и бизнеса Черкасской области с 16.00 до 22.00 возможно применение графиков ограничения мощности (ГОП) в полном объеме;

  • для бытовых потребителей в регионе в этот же период также возможно введение графиков почасовых отключений объемом до одной очереди.

В то же время в ведомстве отмечают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной, поэтому параметры ограничений могут изменяться.

Энергетики продолжают работу в усиленном режиме для обеспечения стабильного функционирования объединенной энергосистемы Украины.

Запорожье

«Запорожьеоблэнерго» информирует, что 30 июня в период с 16:00 до 22:00 по Запорожской области возможно применение графиков почасовых отключений (ГПО). Речь идет об одной очереди одновременно.

Добавляется, что с 16:00 до 22:00 для промышленности и бизнеса прогнозируется применение графиков ограничения мощности в полном объеме — это 5 очередей.

Николаевщина

По данным «Николаевоблэнерго», во вторник, 30 июня, с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений объемом 1 (одна) очередь.

Отключения света в Украине

Ранее в Украине предупредили о возможных отключениях электроэнергии продолжительностью до 5 часов в сутки из-за повышенной нагрузки на энергосистему и жаркую погоду.

По данным энергетиков, наиболее сложным остается вечерний час пик, когда потребление резко растет, а генерации может не хватать для полного покрытия спроса. В случае массированных атак на энергетическую инфраструктуру ситуация может осложниться и продолжительность ограничений возрастет.

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Дата публикации
Количество просмотров
1585
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