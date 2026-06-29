Отключение света / © pixabay.com

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Часть Сумской области в понедельник, 29 июня, осталась без света.

Об этом сообщает «Сумыоблэнерго».

В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Когда удастся вернуть свет, неизвестно.

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«Имеем значительное увеличение отключений в части Сумщины из-за вооруженной агрессии России. Работаем над возобновлением электроснабжения. В целях безопасности не разглашаем деталей», — отметили в компании.

Вернут ли графики отключения света летом — что известно

По мнению экспертов по энергетическим вопросам, предпосылок для восстановления масштабных графиков отключения света на всей территории Украины нет. В то же время, он не исключает, что отдельные регионы могут сталкиваться с временными перебоями в электроснабжении из-за последствий атак РФ, неблагоприятных погодных условий или технических неисправностей энергетической инфраструктуры.

Между тем, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко спрогнозировал, что отключения света возможны, но кратковременные — около 2–3 часов в сутки, в частности в Киеве, Одессе, Днепре и прифронтовых регионах.

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