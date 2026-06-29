Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 29 июня — 1 июля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 29 июня, геомагнитная обстановка останется спокойной. По прогнозам специалистов, ожидается низкая солнечная активность, поэтому магнитных бурь и заметных геомагнитных возмущений не предвидится.

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Однако уже во вторник, 30 июня, ситуация изменится. Ожидается усиление солнечной активности, которое приведет к магнитной буре с К-индексом 5, соответствующим красному уровню. Такие геомагнитные возмущения могут сказаться на самочувствии чувствительных людей.

В среду, 1 июля, солнечная активность вновь пойдет на спад. Геомагнитный фон стабилизируется, ожидаются лишь умеренные магнитные волнения без сильных бурь, поэтому риск влияния на самочувствие значительно снизится.

Специалисты рекомендуют в период повышенной солнечной активности соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, избегать чрезмерных физических нагрузок и по возможности проводить больше времени на свежем воздухе.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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