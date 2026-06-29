НАБУ задержало действующего нардепа-коррупционера и поместило в изолятор

Нардеп Сергей Кузьминых

Реклама

НАБУ задержало действующего народного депутата, обвиняемого в коррупции. Он помогал частным компаниям побеждать в тендерах на поставку медицинского оборудования Житомирской области. По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о представителе «Слуги народа» Сергее Кузьминых.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Детективы НАБУ задержали его во исполнение определения Высшего антикоррупционного суда из-за систематической неявки обвиняемого на судебные заседания. По данным НАБУ, последний раз он не прибыл на суд из-за командировок в Испанию. В настоящее время нардеп доставлен в изолятор временного содержания.



Рассмотрение ходатайства прокурора САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей без определения альтернативы в виде залога назначено на 29 июня 2026 года на 11:00.

Реклама

Что известно о деле

Дело о коррупционной схеме тянется еще с 2022 года. По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил взятки в размере 558 тыс. грн. Эта сумма составила 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики, заключенного коммунальным предприятием — больницей в городе Житомире — с частным предприятием. Эти средства назначались за влияние на должностных лиц больницы для признания этого предприятия победителем публичной закупки.

Также в ходе расследования было установлено, что нардеп обещал обеспечить финансирование и реализацию еще двух договоров на общую сумму более 38 млн грн за «откат в 30 процентов».

Обвинительный акт направлен в суд еще в 2022 году, но почти четыре года он часто не появлялся в судебные заседания. В частности, он не прибыл в судебные заседания 29 октября 2025, 30 марта, 1 июня и 22 июня 2026 года.

«За две из этих неявок суд применил к обвиняемому денежное взыскание — по определению от 24 ноября 2025 года и от 27 апреля 2026 года. Отдельные неявки обвиняемый обосновывал заграничными служебными командировками, совпадавшими по времени с назначенными заседаниями суда», — подчеркнули в НАБУ.

Реклама

Ранее мы говорили, что депутат Кузьминых затягивает судебный процесс, рассчитывая закрыть дело по сроку давности.

Новости партнеров