В Центре противодействия коррупции объяснили причины высокого доверия украинцев к Буданову

Реклама

По словам Каленюк, уровень доверия Буданову объясняется не только его публичной позицией, но и четкими сигналами относительно необходимости изменений в системе государственного управления. Она подчеркнула, что общество ожидает именно подобных заявлений от представителей власти.

Во время мероприятия Буданов озвучил принципиальную позицию по поводу природы коррупции, подчеркнув, что она возникает там, где существует «ручное управление».

«Буданов пришел и произнес очень важную фразу. Теперь осталось выполнить то, что он сказал. Коррупция начинается там, где начинается ручное управление», – отметила Каленюк.

Реклама

Она также объяснила, что ключевой проблемой остается практика «телефонного права», когда решения принимаются вне установленных процедур. Эффективная борьба с коррупцией возможна только при четких и одинаковых для всех правилах.

«Когда Буданов приходит на конференцию Центра противодействия коррупции и говорит, что коррупция – это ручное управление, мне кажется, он пытается показать, что немного будут другие правила», – пояснила Каленюк.

По мнению эксперта, такие месседжи могут стать сигналом важных положительных изменений в системе и ожидаемым шагом к снижению уровня коррупции в Украине.