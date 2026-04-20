"Живой Нострадамус" сделал громкое предсказание о Трампе и власти в США — что заявил

Трамп и Вэнс / © Associated Press

Бразильский мистик Атос Саломе, которого называют «Живым Нострадамусом», считает, что при Трампе власти в США сильно изменятся. Он прогнозирует, что на самом деле страной будет руководить вице-президент Джей Ди Вэнс или секретная группа советников («теневой кабинет»).

Об этом пишет Express.

Что предсказал «Живой Нострадамус»

Согласно прогнозу Саломе, Дональд Трамп сосредоточится преимущественно на масштабных геополитических переговорах. В то же время, внутренние государственные дела будут делегированы «фактическому исполнителю» — вице-президенту или лицу из ближайшего окружения. Такую схему мистик описывает как «современное регентство».

Саломе предупреждает: такое разделение властей может расшатать финансовые рынки. Это произойдет потому, что привычные правила контроля и ограничений перестанут работать. Парапсихолог считает, что традиционные государственные органы лишатся влияния, а контроль перейдет к частным структурам и технологическим гигантам.

По мнению Саломе, вместо Пентагона стратегические решения в сфере нацбезопасности будут принимать узкий круг лиц — так называемый «Теневой кабинет», куда войдут руководители крупных IT-корпораций и частные консультанты. Это позволит властям действовать быстрее, но сделает ее работу менее прозрачной и подконтрольной обществу.

Глобальные экономические изменения и ИИ

Мистик также прогнозирует падение курса американской валюты. Саломе утверждает, что доллар перестанет быть главным в мире, а на смену ему придут цифровые деньги и другие валюты. По его словам даже союзники по НАТО начнут отказываться от доллара, чтобы защитить свои экономики.

Отдельно мистик упомянул роль искусственного интеллекта (ИИ). По его версии, начнут применять для выявления несогласия внутри структуры управления.

Напомним, «Живой Нострадамус» Атос Саломе из Бразилии предупредил о шокирующем сдвиге в мировом доминировании после «беспрецедентной» военной встречи, состоявшейся на этой неделе в США.