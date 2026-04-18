Конгресс США / © Associated Press

После ноябрьских промежуточных выборов позиции Дональда Трампа во внутренней политике США и на международной арене могут ослабнуть.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат Роман Бессмертный.

Он упомянул о резолюции об импичменте, которую, по его словам, 6 апреля 2026 года подал Джон Ларсон.

«Резолюция об импичменте Трампа, которую подал 6 апреля 2026 года Джон Ларсон, — это по содержанию и по качеству совсем другой документ, чем все, что было до этого», — отметил Бессмертный.

Дипломат добавил, что документ содержит аргументацию по 13 преступлениям против Конституции США, которую, по его мнению, будет сложно опровергнуть.

«Такого уровня аргументацию, которая там есть по 13 преступлениям Трампа против Конституции, очень тяжело будет отразить. И как только конъюнктура пошатнется — а она пошатнется серьезно после ноябрьских выборов, — я убежден в том, что перспектив у Трампа абсолютно никаких не будет. Он закончится как политик и для Америки, и для мира», — объяснил он.

Также Бессмертный подчеркнул, что европейские лидеры активизировали дипломатические усилия и смогли консолидировать широкую международную поддержку, в то время как политика Дональда Трампа, по его мнению, выглядит непоследовательной.

«Еще две недели назад я все время говорил европейцам, Украине, Израилю: нужно отработать план, поехать в Трамп, убедить в том, что и как делать», — сказал дипломат.

Он заявил, что Трамп продолжал удивительно действовать вместо того, чтобы обратиться за помощью.

«Вместо того, чтобы обратиться за помощью, Трамп продолжал чудить. В результате — обратите внимание сейчас на поведение Карни, вспомните его выступление на Мюнхенской конференции. Обратите внимание на европейских лидеров — Макрон, Стармер очень вежливо и серьезно поработали. Они собрали вокруг себя около 40 государств, состоялись разговоры. А американскому мангэттенскому вождю это оказалось ненужным. Как будто по команде после собрания Бильдербергского клуба, которое состоялось с 10-го по 12-е, все неожиданно остановилось. В один момент оказалось, что король стоит голым посреди Персидского залива и никто не хочет быть рядом с ним», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во времена его правления США лишились статуса «улыбки», который имел во времена Джо Байдена.

Мы ранее информировали, что тесные связи с лидером США Дональдом Трампом послужили причиной поражения партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах.