Держали в реке 12 часов: мальчик умер после укуса змеи из-за суеверия семьи — видео

В Индии 13-летний парень трагически скончался после укуса ядовитой змеи. Вместо немедленного обращения к врачам его семья решила пойти на ритуал и держала ребенка в воде реки Ганг в течение 12 часов.

Об этом пишет Oddity Central.

Этот случай вызвал волну возмущения и вновь нарушил острую дискуссию об опасности предрассудков и отказе от современной медицины.

Следуя советам «шамана», семья погрузила своего 13-летнего сына в святую воду Ганга, надеясь, что это поможет спасти его жизнь после укуса змеи.

Погибший мальчик, по имени Амит, был учеником 4-го класса и проживал в селе Питампур, штат Уттар-Прадеш. Инцидент произошел в прошлый четверг — после укуса змеи ребенок сразу сообщил об этом родным. Однако вместо того, чтобы срочно доставить его в больницу, семья обратилась к местному знахарю.

По информации СМИ, «целитель» посоветовал привязать парня к бамбуковым жердям и держать его погруженным в реку Ганг, чтобы священная вода «вылечила» его от яда.

Только через 12 часов, когда состояние ребенка резко ухудшилось и мальчик потерял сознание, семья решилась обратиться к врачам. Однако к тому моменту помочь уже было невозможно — парень умер. Сообщается, что даже после этого близкие пытались бросить его тело в Ганг, рассчитывая на чудо.

Врач Шашанк Чаудхари из местной поликлиники подчеркнул, что медики регулярно проводят разъяснительную работу среди населения и призывают людей не медлить в подобных ситуациях. По его словам, после укуса змеи решающей является каждая минута, и только своевременная медицинская помощь может спасти жизнь.

Смерть мальчика, которой можно было избежать, повлекла за собой бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи требуют привлечь родителей к ответственности за халатность. В то же время неизвестно, планируют ли правоохранительные органы выдвигать официальные обвинения по этому делу.

