Реклама

В Індії 13-річний хлопець трагічно помер після укусу отруйної змії. Замість негайного звернення до лікарів його родина вирішила вдатися до ритуалу та тримала дитину у воді річки Ганг протягом 12 годин.

Про це пише Oddity Central.

Цей випадок спричинив хвилю обурення та знову порушив гостру дискусію про небезпеку забобонів і відмови від сучасної медицини.

Реклама

Керуючись порадами «шамана», сім’я занурила свого 13-річного сина у святу воду Ганга, сподіваючись, що це допоможе врятувати його життя після укусу змії.

Загиблий хлопчик, на ім’я Аміт, був учнем 4-го класу і проживав у селі Пітампур, штат Уттар-Прадеш. Інцидент стався минулого четверга — після укусу змії дитина одразу повідомила про це рідним. Проте замість того, щоб терміново доправити його до лікарні, родина звернулася до місцевого знахаря.

За інформацією ЗМІ, «цілитель» порадив прив’язати хлопця до бамбукових жердин і тримати його зануреним у річку Ганг, аби священна вода «вилікувала» його від отрути.

Лише через 12 годин, коли стан дитини різко погіршився і хлопчик знепритомнів, родина наважилася звернутися до лікарів. Однак на той момент допомогти вже було неможливо — хлопець помер. Повідомляється, що навіть після цього близькі намагалися кинути його тіло у Ганг, розраховуючи на диво.

Реклама

Лікар Шашанк Чаудхарі з місцевої поліклініки наголосив, що медики регулярно проводять роз’яснювальну роботу серед населення та закликають людей не зволікати у подібних ситуаціях. За його словами, після укусу змії вирішальною є кожна хвилина, і лише своєчасна медична допомога може врятувати життя.

Смерть хлопчика, якої можна було уникнути, спричинила бурхливу реакцію в соціальних мережах. Користувачі вимагають притягнути батьків до відповідальності за недбалість. Водночас наразі невідомо, чи планують правоохоронні органи висувати офіційні обвинувачення у цій справі.

Нагадаємо, жінка потрапила в реанімацію через укус змії на Львівщині.