Літо 2026: чи буде в Україні екстремальна спека

Центр прогнозування клімату NOAA попередив, що через ймовірність виникнення потужного природного явища Ель-Ніньйо влітку 2026-го можуть фіксувати безпрецедентні температурні аномалії у всьому світі та в Україні.

Чи накриє Україну аномальне тепло та яким буде літо, розповіла синоптикиня, кандидатка географічних наук Віра Балабух в інтерв’ю «Телеграфу».

За її словами, наразі сказати неможливо, наскільки можуть бути безпрецедентними аномалії температури в окремі дні.

«Очікується, що аномалії середньої за літо температура повітря в Україні можуть становити 1-2°С. При цьому очікується що найбільшими вони будуть у північних і північно-східних областях України», — наголосила синоптикиня.

Балабух наголосила, що виходячи з нинішніх тенденцій, а також аналізуючи температуру повітря під час явища Ель-Ніньйо, «можна очікувати хвилі спеки і цього літа в Україні, як і в попередні роки».

«Такі процеси зумовлюють значні аномалії температури повітря. Вони спостерігаються протягом усього року, але зимою і літом відмічається найбільший ріст повторюваності, тривалості та інтенсивності хвиль тепла. Це призвело до суттєвого підвищення температури повітря у ці сезони», — пояснила Віра Балабух.

Синоптикиня каже, що із великою завчасністю не можна прогнозувати, якою саме буде температура повітря влітку. Ї́ї значення можна спрогнозувати лише за декілька діб.

Втім, відповідно до розрахунків світових прогностичних центрів, протягом літа середня за місяць температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за сучасну кліматичну норму.

«Щодо опадів, то на жаль, такі прогнози не дозволяють сказати, як вони розподілятимуться протягом сезону. Якщо, наприклад, у якомусь пункті за один дощ випаде 3,5 місячних норми опадів і це буде єдиний дощ за літо, то кількість опадів буде вищою за норму, хоча, насправді, спостерігатиметься сильна посуха», — зауважила вона.

Через аномалію в Тихому океані світ опинився на порозі глобальних катаклізмів. Так, нагрівання океану загрожує температурними рекордами. Супер Ель-Ніньйо може зробити 2026 та 2027 роки найспекотнішими в історії спостережень.

Зауважимо, Ель-Ніньйо і Ла-Нінья — це періодичні кліматичні явища в тропічній частині Тихого океану, які виникають раз на кілька років і суттєво впливають на погоду у світі.

Водночас дослідження у журналі Science Advances показало, що Європу накриє екстремальний холод. Зазначається, що головна система течій в Атлантиці, яка відповідає за клімат планети, може сповільнитися вдвічі вже до 2100 року. Нові дані підтверджують найгірші прогнози вчених: ризик повної зупинки течій тепер перевищує 50 градусів.