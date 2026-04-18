Зарплати й виплати українців під загрозою: що буде влітку без грошей МВФ

Україна потребує фіндопомоги / © iStock

Реклама

Україна може зіткнутися з нестачею зовнішнього фінансування вже найближчими місяцями.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна.

«У нас немає власних коштів. Всі випадки ми покриваєво за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Зараз ми отримуємо кошти від МВФ, але цих грошей вистачить до червня 2026», — сказала вона.

Реклама

Усі податки та внутрішні надходження йдуть на оборонний сектор, тоді як соціальна сфера, зарплати вчителям, лікарям та пенсії тримаються виключно на грошах партнерів.

«Саме тому для виживання української економіки життєво важливо, щоб західні союзники не зволікали з ухваленням нових траншів», — зазначила вонаю

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо можливості подальшого фінансування України в межах програми на 8,1 млрд доларів, оскільки Верховна Рада затягує ухвалення необхідних рішень.

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року, і за умови успішного перегляду Україна отримає $686 млн. Про це 15 квітня повідомила пресслужба Міністерства фінансів за результатами весняних зборів МВФ та Світового банку.

Реклама

Згідно з оцінками уряду та МВФ, Україна потребує близько $52 млрд міжнародної допомоги протягом 2026 року. Загальний дефіцит на період 2026–2029 років оцінюється у $136,5 млрд.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, для покриття фінансових потреб 2026 року планується використовувати механізм ERA Loans, програму ЄС Ukraine Facility, програму розширеного фінансування EFF від МВФ та кредит Ukraine Support Loan від Європейського Союзу.

20 лютого Угорщина заблокувала позику від Євросоюзу на 90 млрд євро для України, яку вже узгодили у грудні 2025 року.

Politico із посиланням на європейських дипломатів 11 березня повідомляло, що Україна отримає кредитні гроші від Європи, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжуватимуть блокувати виділення грошей. Євросоюз має ідею, як надати Україні щонайменше третину від обіцяної суми попри вето.