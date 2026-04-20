Бразильський містик Атос Саломе, якого називають «Живим Нострадамусом», вважає, що за Трампа влада в США сильно зміниться. Він прогнозує, що насправді країною керуватиме віцепрезидент Джей Ді Венс або секретна група радників («тіньовий кабінет»).

Про це пише Express.

Що передбачив «Живий Нострадамус»

Згідно з прогнозом Саломе, Дональд Трамп зосередиться переважно на масштабних геополітичних переговорах. Водночас внутрішні державні справи будуть делеговані «фактичному виконавцю» — віцепрезиденту або особі з найближчого оточення. Таку схему містик описує як «сучасне регентство».

Саломе попереджає: такий розподіл влади може розхитати фінансові ринки. Це станеться тому, що звичні правила контролю та обмежень перестануть працювати. Парапсихолог вважає, що традиційні державні органи втратять вплив, а контроль перейде до приватних структур і технологічних гігантів.

На думку Саломе, замість Пентагону стратегічні рішення у сфері нацбезпеки ухвалюватиме вузьке коло осіб — так званий «Тіньовий кабінет», куди ввійдуть керівники великих IT-корпорацій та приватні консультанти. Це дозволить владі діяти швидше, але зробить її роботу менш прозорою та підконтрольною суспільству.

Глобальні економічні зміни та ШІ

Містик також прогнозує падіння курсу американської валюти. Саломе стверджує, що долар перестане бути головним у світі, а на зміну йому прийдуть цифрові гроші та інші валюти. За його словами, навіть союзники по НАТО почнуть відмовлятися від долара, щоб захистити свої економіки.

Окремо містик згадав роль штучного інтелекту (ШІ). За його версією, почнуть застосовувати для виявлення незгоди всередині структур управління.

