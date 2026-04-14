Лікар Комаровський висловився про стан Трампа і визначився з діагнозом

Євген Комаровський

Реклама

Відомий український лікар Євген Комаровський прокоментував поведінку президента США Дональда Трампа та припустив наявність у нього серйозних вікових когнітивних змін.

Про це Комаровський сказав у розмові з журналістом Дмитром Гордоном.

За словами Комаровського, сучасна медицина суттєво подовжила тривалість життя, однак не змогла ефективно розв’язати проблему збереження ментального здоров’я у людей похилого віку.

Реклама

«Люди можуть виглядати фізично нормально, але це не означає, що мозок працює адекватно. Ми бачимо прояви вікових змін, які можуть впливати на прийняття рішень», — зазначив лікар.

Лікар заявив, що у повед і нці Дональда Трампа, на його думку, простежуються ознаки когнітивних порушень, зокрема проблеми з короткостроковою пам’яттю та імпульсивність у прийнятті рішень.

«Це виглядає як імпульсивна поведінка, коли людина може забувати, що говорила раніше, але добре пам’ятати давні події», — сказав він, додавши, що подібні процеси часто пов’язані з віковими змінами мозку.

Він також наголосив, що старіння політичних лідерів є глобальним викликом, оскільки багато країн світу керуються людьми старшого віку, що може впливати на якість ухвалених рішень.

Реклама

Окремо Комаровський підкреслив, що проблема ментального здоров’я населення загалом стає дедалі гострішою через старіння суспільства.

Зазначимо, що днями американський президент Дональд Трамп відповів на пропозицію перевірити свій психічний стан.

Зокрема, Трамп відкинув критику на свою адресу щодо того, що йому не завадить обстеження ментального здоров’я.

