Конфлікт Польщі та України: президент Литви після розмови із Навроцьким зробив несподівану заяву

Президент Литви Гітанас Науседа / © Associated Press

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Президент Литви Гітанас Науседа готовий стати посередником у діалозі між Україною та Польщею для врегулювання напруженості між двома країнами.

Про це пише Euronews.

Видання зазначає, що президент Польщі Кароль Навроцький зустрівся з президентами Литви, Латвії, Естонії та Румунії на неофіційній зустрічі в Юраті перед самітом НАТО в Анкарі.

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Канцелярія президента повідомила, що президенти обговорювали «спільні позиції».

«Під час переговорів було визначено пріоритети регіональної співпраці та безпеки басейнів Балтійського та Чорного морів, а також обговорено ключові питання трансатлантичних відносин», — сказано у заяві.

За інформацією видання, серед тем зустрічі було:

зміцнення східного флангу НАТО,

розвиток обороноздатності Європи,

діяльність країн в рамках Бухарестської дев’ятки та Ініціативи трьох морів.

Погіршення відносин між Україною та Польщею

Серед тем про Альянс також було порушено питання погіршення відносин між Польщею та Україною. Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявив про готовність стати посередником між Варшавою та Києвом, але за умови, що обидві сторони мають спільне бажання.

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«У неформальній обстановці ми також обговоримо це надзвичайно важливе для мене питання», — сказав литовський лідер.

Науседа додав, що хотів би почути позицію президента Навроцького щодо коренів конфлікту та шляхів його вирішення. Литовський президент вважає, що минуле важливе, але сьогодення є більш важливим.

«Минуле має значення, але сьогодення ще важливіше, особливо поки триває жорстока війна Росії проти України», — наголосив він.

Конфлікт між Польщею та Україною

Між Польщею та Україною стався новий конфлікт через рішення Зеленського присвоїти одному із підрозділів найменування в честь Героїв УПА. У відповідь президент Польщі Кароль Навроцький забрав у Зеленського Орден Білого Орла. Це спричинило подальшу напруженість між країнами.

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Після історичних суперечок польська опозиція висунула жорсткий ультиматум щодо вступу України до ЄС. Політики намагаються використати зростання антиукраїнських настроїв серед місцевих фермерів та втому суспільства від біженців для здобуття додаткових електоральних балів.







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