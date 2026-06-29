Забудьте про "ячейка": яке українське слово краще вживати замість кальки

Як правильно сказати "ячейка" українською / © pexels.com

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Це слово є калькою з російської мови, яку часто вживають автоматично, навіть не замислюючись над її українським відповідником.

Проте українська мова має кілька точних і красивих замін, які залежать від контексту. Використання питомих слів допомагає не лише уникати кальок, а й робить мовлення більш природним і грамотним.

Чому слово «ячейка» вважається помилковим

Слово «ячейка» походить із російської мови й не є нормативним для української. У словниках і мовній практиці воно розглядається як запозичення, якого варто уникати.

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Українська мова має власні відповідники, які повністю передають значення залежно від ситуації. Саме тому мовознавці радять замінювати цей русизм на правильні українські слова.

Основні українські відповідники слова «ячейка»

Залежно від контексту, слово можна перекласти кількома варіантами:

Комірка

Найбільш універсальний варіант.

Вживається у значеннях:

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комірка таблиці;

комірка пам’яті;

комірка у структурі або системі.

Наприклад: «комірка в таблиці Excel».

Осередок

Цей варіант частіше використовується у соціальному або організаційному значенні.

Вживається для позначення:

групи людей;

структурної одиниці організації;

«осередку» певного руху.

Наприклад: «партійний осередок».

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Чарунка

Більш образний і природний український відповідник.

Його використовують для позначення:

маленьких комірок у сітці;

структурних елементів (наприклад, соти бджіл);

дрібних повторюваних частин системи.

Наприклад: «чарунки бджолиних сот».

Клітинка

Вживається у біологічному та технічному контексті.

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Наприклад:

клітинка організму;

клітинка в таблиці або сітці.

Як правильно обрати слово

Щоб не помилитися, варто орієнтуватися на контекст:

таблиці, Excel — комірка / клітинка;

біологія — клітинка;

організаційні структури — осередок;

природні або структурні сітки — чарунка.

Чому важливо уникати кальок

Використання питомих українських слів:

збагачує словниковий запас;

формує грамотне мовлення;

підтримує мовну чистоту;

допомагає уникати спотворень.

Українська мова має достатньо власних ресурсів, щоб не запозичувати чужі конструкції без потреби.

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FAQ

Яке українське слово замість «ячейка»?

Найчастіше використовують: «комірка», «осередок», «чарунка» або «клітинка» — залежно від контексту.

Чому не можна говорити «ячейка» українською?

Тому що це калька. В українській мові існують власні нормативні відповідники, які є більш точними та природними.

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