Портников назвал конфликт Украины и Польши сюрреалистическим: что происходит между Киевом и Варшавой

Портников о конфликте Украины и Польши / © elle.rs

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Журналист Виталий Портников прокомментировал конфликт Украины и Польши о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА и шантажировании Варшавой Владимира Зеленского. В частности, Портников написал, что обострение украино-польских отношений испугало журналиста своей сюрреалистичностью.

Об этом Портников написал в Facebook.

Портников о конфликте Польши и Украины из-за подразделения имени героев УПА

Неожиданное обострение конфликта из-за присвоения одному из украинских подразделений имени героев УПА, по словам Портникова, вышло за пределы классической политики. Журналиста удивляет, что в центре событий оказался именно орден Белого Орла.

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«В отличие от многих, кто сегодня полемизирует с поляками, я не вижу ничего экстраординарного в официальной реакции Варшавы. По-моему, дипломатическое ведомство любой страны имеет полное право на политические оценки действий страны-партнера, которые имеют отношение к трактовке этой страной исторической памяти», — пишет Портников.

Он добавил, что Украина должна принять замечания к сведению, но не обязана дальше с этим что-то делать. Портников называет поведение Польши «обычным политическим сигналом», мол, «у нас прошлое воспринимают не так, как у вас».

«Более того — я бы хотел, чтобы и украинское Министерство иностранных дел реагировало аналогично, когда в любой стране называют объекты или воинские части именами людей, или формирований, которые могут быть причастны к убийствам украинцев, антиукраинской пропаганде и тому подобное».

Однако каждая страна должна осознавать, что в мире может быть свое и кардинально иное представление об исторической памяти, ценности конкретных личностей или формирований.

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Сюрреализм, по словам журналиста, начинается именно с поведения действующего президента Польши Кароля Навроцкого, который требует лишить президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Это не индивидуальная награда для конкретного лица.

Предыдущий президент Польши Анджей Дуда наградил орденом всех украинцев в лице президента. Лишение ордена ударит по престижу самой Польши и награды, а не по Зеленскому.

Главная проблема ситуации заключается не в вопросах Волыни или УПА, которые являются темами для отдельных дискуссий, а исторической болезни польской политики — мегаломании и неспособности вовремя остановиться и реалистично оценить свою значимость, — пишет Портников.

Украину и Польшу объединяет не орден, а осознание всеобщей опасности со стороны России. Исторический опыт Речи Посполитой обосновывает, что нехватка этого осознания приводит к попаданию под власть Москвы.

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«Пора уже наконец-то объединиться. У нас еще будет возможность поговорить о сложном прошлом польского и украинского народов, если Польша и Украина сохранятся на политической карте будущего мира. Но даже тогда мы должны сказать друг другу простое дело: не украинцы будут определять историческую память поляков и не поляки будут определять историческую память украинцев».

Журналист добавляет, что часть польских политиков не понимает: если Украина проиграет, Польша не выживет и никакие США ей не помогут.

Конфликт Украины и Польши: что известно

Напомним, в администрации президента Польши Кароля Навроцкого заявили о возможности лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной послужило присвоение одному из подразделений ВСУ почетного звания «Героев УПА», что вызвало широкое возмущение в польском обществе.

Как отметил руководитель Управления международной политики Марцин Пшидач, такое решение Киева неприемлемо для Варшавы. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий и сохранение награды зависят исключительно от украинской стороны, у которой есть время проанализировать ценность отношений с Польшей и отменить противоречивое решение.

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На фоне конфликта в польском правительстве заявили об обострении двусторонних отношений, а премьер-министр Дональд Туск призвал Киев ценить стратегическое партнерство.

В Варшаве заверили, что не будут блокировать вступление Украины в ЕС, хотя эта поддержка будет базироваться на четких европейских правилах для обеспечения безопасности самой Польши.

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