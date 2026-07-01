У рваних мінішортах і брендованих балетках: Дуа Ліпу заскочили на прогулянці Нью-Йорком

Дуа Ліпа / © Getty Images

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Папараці зазнімкували Дуа Ліпу на вулицях Нью-Йорка. Зірка обрала для прогулянки комфортний повсякденний образ, який поєднав базові речі зі стильними аксесуарами.

Артистка була одягнена у світлий лонгслів вільного крою і короткі рвані джинсові шорти із необробленим краєм, які підкреслили її стрункі засмаглі ноги. На талії був чорний шкіряний пояс з металевою пряжкою.

Дуа Ліпа / © Getty Images

Взута вона була у бордові шкіряні балетки Chanel із контрастним блакитним логотипом Модного дому. Лук вона доповнила місткою чорною сумкою із зернистої шкіри.

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З аксесуарів Дуа обрала синю бейсболку, вдягнену козирком назад, золотий годинник і каблучки. У руках вона тримала пляшку води.

Нагадаємо, Дуа Ліпа показала, як провела медовий місяць із чоловіком в Італії.

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