- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 1 хв
У рваних мінішортах і брендованих балетках: Дуа Ліпу заскочили на прогулянці Нью-Йорком
Британська співачка вийшла в світ у комфортному літньому луку.
Папараці зазнімкували Дуа Ліпу на вулицях Нью-Йорка. Зірка обрала для прогулянки комфортний повсякденний образ, який поєднав базові речі зі стильними аксесуарами.
Артистка була одягнена у світлий лонгслів вільного крою і короткі рвані джинсові шорти із необробленим краєм, які підкреслили її стрункі засмаглі ноги. На талії був чорний шкіряний пояс з металевою пряжкою.
Взута вона була у бордові шкіряні балетки Chanel із контрастним блакитним логотипом Модного дому. Лук вона доповнила місткою чорною сумкою із зернистої шкіри.
З аксесуарів Дуа обрала синю бейсболку, вдягнену козирком назад, золотий годинник і каблучки. У руках вона тримала пляшку води.
Нагадаємо, Дуа Ліпа показала, як провела медовий місяць із чоловіком в Італії.