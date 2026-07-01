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У кораловій сукні-накидці з золотою брошкою: велика герцогиня Стефанія на зустрічі з Макронами
Стефанія Люксембурзька для заходу обрала яскравий та елегантний образ.
Спадкова велика герцогиня Люксембургу Стефанія разом зі своїм чоловіком, спадковим великим герцогом Гійомом, з офіційним візитом приїхали до Парижа. Біля Єлисейского палацу їх вітали президент Франції Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон.
Для такої події принцеса обрала ефектну сукню міді насиченого коралового відтінку. Вбрання мало асиметричну накидку, яка спадала з одного плеча, та декоративну золоту брошку, що стала головним акцентом аутфіту.
До сукні Стефанія підібрала замшеві туфлі в тон на шпильках, бежевий клатч-конверт і лаконічні прикраси — перлинні сережки, золотий ланцюжок, годинник з коричневим ремінцем і каблучки з діамантами.
Волосся принцеса уклала у м’яку напівзібрану зачіску з легким об’ємом, зробила ніжний макіяжі зробила і червоний манікюр.