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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

У кораловій сукні-накидці з золотою брошкою: велика герцогиня Стефанія на зустрічі з Макронами

Стефанія Люксембурзька для заходу обрала яскравий та елегантний образ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Велика герцогиня Стефанія і Бріжит Макрон

Велика герцогиня Стефанія і Бріжит Макрон / © Getty Images

Спадкова велика герцогиня Люксембургу Стефанія разом зі своїм чоловіком, спадковим великим герцогом Гійомом, з офіційним візитом приїхали до Парижа. Біля Єлисейского палацу їх вітали президент Франції Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон.

Гійом і Стефанія Люксембурзькі, подружжя Макронів / © Getty Images

Гійом і Стефанія Люксембурзькі, подружжя Макронів / © Getty Images

Для такої події принцеса обрала ефектну сукню міді насиченого коралового відтінку. Вбрання мало асиметричну накидку, яка спадала з одного плеча, та декоративну золоту брошку, що стала головним акцентом аутфіту.

До сукні Стефанія підібрала замшеві туфлі в тон на шпильках, бежевий клатч-конверт і лаконічні прикраси — перлинні сережки, золотий ланцюжок, годинник з коричневим ремінцем і каблучки з діамантами.

Велика герцогиня Стефанія і Бріжит Макрон / © Getty Images

Велика герцогиня Стефанія і Бріжит Макрон / © Getty Images

Волосся принцеса уклала у м’яку напівзібрану зачіску з легким об’ємом, зробила ніжний макіяжі зробила і червоний манікюр.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
56
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