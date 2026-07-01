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Ефектна білявка: помічниця Трампа у сукні-сорочці і з гарною зачіскою з'явилася на відкритті ярмарку
Для публічного заходу Моніка Кроулі обрала елегантний монохромний образ у глибокому синьому відтінку.
Фотографи зазнімкували керівницю протоколу Державного департаменту США Моніку Кроулі під час урочистого відкриття Великого ярмарку американських штатів на Національній алеї у Вашингтоні. Ярмарок проводиться з нагоди святкування 250-річчя Америки і триватиме до 10 липня.
Для свого виходу посадовиця обрала темно-синю сукню-сорочку на затин довжини міді з довгими рукавами, відкладним коміром і тонким поясом, який підкреслив талію.
Образ Кроулі доповнила чорними туфлями-човниками на підборах, золотими сережками-кільцями, тонким браслетом і годинником.
Аутфіт Моніка доповнила гарною зачіскою з локонами і прикореневим об’ємом, макіяжем з акцентом на очах. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на руках — браслети.