Ефектна білявка: помічниця Трампа у сукні-сорочці і з гарною зачіскою з'явилася на відкритті ярмарку

Моніка Кроулі / © Getty Images

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Фотографи зазнімкували керівницю протоколу Державного департаменту США Моніку Кроулі під час урочистого відкриття Великого ярмарку американських штатів на Національній алеї у Вашингтоні. Ярмарок проводиться з нагоди святкування 250-річчя Америки і триватиме до 10 липня.

Для свого виходу посадовиця обрала темно-синю сукню-сорочку на затин довжини міді з довгими рукавами, відкладним коміром і тонким поясом, який підкреслив талію.

Моніку Кроулі / © Getty Images

Образ Кроулі доповнила чорними туфлями-човниками на підборах, золотими сережками-кільцями, тонким браслетом і годинником.

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Аутфіт Моніка доповнила гарною зачіскою з локонами і прикореневим об’ємом, макіяжем з акцентом на очах. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на руках — браслети.

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