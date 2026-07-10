Українські дрони вперше долетіли до Сибіру: Зеленський зробив гучну заяву

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Українські безпілотники вперше долетіли до Сибіру та уразили нафтопереробний завод (НПЗ) в Омську на відстані майже 2,5 тисячі кілометрів від кордону. Відтепер у Росії не залишилося жодного НПЗ, який був би недосяжним для українських засобів ураження.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, упродовж цього тижня українські військові досягли важливих результатів у межах виконання плану «далекобійних санкцій» проти об’єктів, які забезпечують воєнну машину РФ.

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Окрім Сибіру, українські удари у відповідь прийшлися по нафтових об’єктах у Саратовському, Ростовському, Тверському, Ставропольському та Краснодарському регіонах, а також у Татарстані й Башкортостані.

Також під удар потрапили військовий аеродром у Воронезькій області та стратегічне підприємство у Твері. Безпілотники застосовували й по об’єктах у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах.

«Наш план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко. Дякую усім залученим підрозділам за влучність!», — зазначив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, у Росії спалахнули пожежі поблизу двох великих нафтопереробних підприємств — Московського НПЗ у Капотні та Нижньокамського НПЗ у Татарстані.

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Раніше ми писали, що у Генштабі ЗСУ заявили, що Сили спеціальних операцій завдали удару по Омському нафтопереробному заводу, який розташований на відстані майже 2500 км від кордону з Україною.

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