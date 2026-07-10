Фото ілюстроване / © Unsplash

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Росіяни 10 липня завдали удару по центральній частині Запоріжжя. Через удари КАБами зруйновані житлові та нежитлові будинки.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Ворог атакував центр Запоріжжя. Попередньо, є травмовані», — йдеться у повідомленні.

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Наразі відомо про чотирьох поранених внаслідок обстрілу, та одного загиблого.

Наслідки обстрілу / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

«Людина загинула, сталося займання автомобілів і будинку — продовжує надходити інформація про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя» — написав Федоров.

За інформацією місцевих мешканців, у місті спостерігається сильне задимлення внаслідок вибуху. Також місцеві повідомляють, що один з КАБів без детонації впав біля вікон людей.

Нерозірваний снаряд / © Фото з відкритих джерел

Оновлено: Федоров повідомив, що наразі після ворожої атаки евакуюють мешканців багатоповерхівки.

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«Наразі небезпека не минула. Відомо про нерозірвані боєприпаси. Тож важливо перебувати у безпеці та слухати вказівки поліцейських та рятувальників», — повідомив очільник ОВА.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, вночі РФ масовано вдарила по Україні з п’яти напрямків, випустивши 137 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 114 ворожих дронів. Ворожі цілі збивали на півночі, півдні та сході України. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Також, упродовж доби окупанти завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула та 12 отримали поранення.

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