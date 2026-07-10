ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

Кіра Найтлі та її чоловік Джеймс Райтон з’явилися разом у Лондоні

Акторка та співак рідко з’являються на публіці, тому їхня поява привернула увагу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Кіра Найтлі та Джеймс Райтон

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / © Getty Images

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон відвідали разом дванадцятий день чемпіонату з тенісу Вімблдон в Лондоні. Акторка та її чоловік були одними із зіркових гостей заходу і оскільки вони ведуть доволі непублічний спосіб життя й разом уже понад десять років, це рідкісний спільний вихід у світ.

Найтлі мала елегантний вигляд у повністю білому вбранні від Ralph Lauren, тоді як Райтон обрав легкий літній костюм, фіолетову сорочку та лофери Gucci. Найтлі та Райтон одружилися 2013 року й виховують двох доньок — Еді та Делілу.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / © Getty Images

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / © Getty Images

Раніше ми розповідали про їхнє просте весілля і сукню, яку акторка не раз після розпису одягала ще. Річ у тім, що зірка не заморочувалася з вибором вбрання, а просто взяла сукню, яка вже була в її шафі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie