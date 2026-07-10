Кіра Найтлі та її чоловік Джеймс Райтон з’явилися разом у Лондоні

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / © Getty Images

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Кіра Найтлі та Джеймс Райтон відвідали разом дванадцятий день чемпіонату з тенісу Вімблдон в Лондоні. Акторка та її чоловік були одними із зіркових гостей заходу і оскільки вони ведуть доволі непублічний спосіб життя й разом уже понад десять років, це рідкісний спільний вихід у світ.

Найтлі мала елегантний вигляд у повністю білому вбранні від Ralph Lauren, тоді як Райтон обрав легкий літній костюм, фіолетову сорочку та лофери Gucci. Найтлі та Райтон одружилися 2013 року й виховують двох доньок — Еді та Делілу.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / © Getty Images

Раніше ми розповідали про їхнє просте весілля і сукню, яку акторка не раз після розпису одягала ще. Річ у тім, що зірка не заморочувалася з вибором вбрання, а просто взяла сукню, яка вже була в її шафі.

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