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- Шоу-бізнес
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Кіра Найтлі та її чоловік Джеймс Райтон з’явилися разом у Лондоні
Акторка та співак рідко з’являються на публіці, тому їхня поява привернула увагу.
Кіра Найтлі та Джеймс Райтон відвідали разом дванадцятий день чемпіонату з тенісу Вімблдон в Лондоні. Акторка та її чоловік були одними із зіркових гостей заходу і оскільки вони ведуть доволі непублічний спосіб життя й разом уже понад десять років, це рідкісний спільний вихід у світ.
Найтлі мала елегантний вигляд у повністю білому вбранні від Ralph Lauren, тоді як Райтон обрав легкий літній костюм, фіолетову сорочку та лофери Gucci. Найтлі та Райтон одружилися 2013 року й виховують двох доньок — Еді та Делілу.
Раніше ми розповідали про їхнє просте весілля і сукню, яку акторка не раз після розпису одягала ще. Річ у тім, що зірка не заморочувалася з вибором вбрання, а просто взяла сукню, яка вже була в її шафі.