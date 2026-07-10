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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Перші фотографії зі знімального майданчика 13 сезону "Американської історії жахів" натякнули на сюжет

Відьми офіційно повернуться, що підтвердили нові світлини папараці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Сара Полсон і Емма Робертс

Сара Полсон і Емма Робертс / © Getty Images

Акторки Сара Полсон, Емма Робертс, Френсіс Конрой, Габурі Сідібе та Леслі Гроссман вийшли на знімання сцен 13-го сезону серіалу «Американська історія жахів» у Нью-Йорку. Також на знімальному майдінчику можна було побачити новеньких учасниць проєкту — Авантіку та Алекс Консані. Усі вони були одягнені у відьмські чорні вбрання під час зйомок сцен посеред вулиці.

Знімання нового сезону «Американської історії жахів» / © Getty Images

Знімання нового сезону «Американської історії жахів» / © Getty Images

Станом на зараз, деталі сюжету 13 сезону тримаються в таємниці, але, виходячи з акторського складу та цих нових фотографій зі знімального майданчика, можна з упевненістю припустити, що новий сезон буде продовженням історії «Шабаша».

Знімання нового сезону «Американської історії жахів» / © Getty Images

Знімання нового сезону «Американської історії жахів» / © Getty Images

Нагадаємо, що сезон «Американська історія жаху: Шабаш» (англ. American Horror Story: Coven) — третій сезон телесеріалу-антології, який транслювався від 9 жовтня 2013 року до 29 січня 2014 року. Події розгорталися у Новому Орлеані, і розповідали про відьом шабашу Салема, які борються за своє виживання.

Також у Нью-Йорку зараз відбуваються знімання серіалу Count My Lies, у якому з’являться такі актори як Ліндсей Логан, Шейлін Вудлі та Кіт Герінґтон.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
73
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