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- Шоу-бізнес
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Перші фотографії зі знімального майданчика 13 сезону "Американської історії жахів" натякнули на сюжет
Відьми офіційно повернуться, що підтвердили нові світлини папараці.
Акторки Сара Полсон, Емма Робертс, Френсіс Конрой, Габурі Сідібе та Леслі Гроссман вийшли на знімання сцен 13-го сезону серіалу «Американська історія жахів» у Нью-Йорку. Також на знімальному майдінчику можна було побачити новеньких учасниць проєкту — Авантіку та Алекс Консані. Усі вони були одягнені у відьмські чорні вбрання під час зйомок сцен посеред вулиці.
Станом на зараз, деталі сюжету 13 сезону тримаються в таємниці, але, виходячи з акторського складу та цих нових фотографій зі знімального майданчика, можна з упевненістю припустити, що новий сезон буде продовженням історії «Шабаша».
Нагадаємо, що сезон «Американська історія жаху: Шабаш» (англ. American Horror Story: Coven) — третій сезон телесеріалу-антології, який транслювався від 9 жовтня 2013 року до 29 січня 2014 року. Події розгорталися у Новому Орлеані, і розповідали про відьом шабашу Салема, які борються за своє виживання.
Також у Нью-Йорку зараз відбуваються знімання серіалу Count My Lies, у якому з’являться такі актори як Ліндсей Логан, Шейлін Вудлі та Кіт Герінґтон.