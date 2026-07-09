Вибух. / © Associated Press

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Від ранку 9 липня російська армія атакувала Україну. Під прицілом опинилися кілька обласних центрів. Вибухи сталися у передмісті Дніпра, у Харкові, а Херсон перебуває під безперервним обстрілом.

Що відомо про атаки по обласних центрах, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Вибухи в Харкові

У Харківському районі від 08:49 до 10:37 тривала повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про БпЛА курсом на місто з півночі. Місцеві медіа повідомили про вибухи. Наразі інформації від місцевої влади немає.

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«Вибух пролунав у Харкові», — повідомило «Суспільне».

Атака на Дніпро

У Дніпрі та громаді від 09:22 до 10:10 лунали сирени. Військові попереджали про дрони у напрямку обласного центру. Згодом було чути звуки вибухів.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що Росія атакувала Дніпровський район.

«Займання на території приватного домоволодіння. Попередньо, минулося без постраждали», — повідомив чиновник.

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Обстріли Херсона

Від ранку обласний центр атакують російські військові. Зокрема, окупанти запускали КАБи та БпЛА по регіону.

Місцева влада повідомила, що внаслідок обстрілу частина міста, зокрема Корабельний та Дніпровський район, знеструмлено. Зафіксовано обрив лінії електропередавання. Через пошкодження контактної мережі у Херсоні тролейбуси тимчасово не працюють.

Щонайменше дві людини отримали травми — 57-річний і 77-річний чоловіки. Медики констатували у травмованих мінно-вибухові травми, уламкові поранення, контазію.

За даними ДСНС, двоє людей загинули внаслідок удару російським БпЛА по автомобілю. Після удару легковик загорівся.

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Росіяни вдарили по легковику в Херсоні. / © ДСНС

Нагадаємо, вночі проти 9 липня РФ запустила по Україні «Іскандери» та дрони з шести напрямків. Загалом майже сто повітряних цілей. Сили ППО знищили 72 БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Втім, чталося влучання двох балістичних ракет та 19 безпілотників.

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