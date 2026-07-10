РФ завдала понад 1000 ударів поспіль по одній з областей: є загиблий, багато поранених

Наслідки ворожих ударів / © Associated Press

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Упродовж доби окупанти завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

За його даними одна людина загинула та 12 отримали поранення.

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«Одна людина загинула, ще 12 — травмовані внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Надійшло 153 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, помешкань та транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зазначимо, окупанти атакують місто керованими авіабомбами (КАБами), «Шахедами», FPV-дронами та цілеспрямовано б’ють по цивільних об’єктах і мирних жителях.

Зокрема, через удари російських безпілотників по Запоріжжю та Запорізькому району 8 липня постраждало двоє мирних мешканців — літня жінка та 12-річний хлопчик.

Російські війська перебувають приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя, а найближчим до обласного центру залишається Оріхівський напрямок.

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