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РФ завдала понад 1000 ударів поспіль по одній з областей: є загиблий, багато поранених
Жителі Запорізької області пережили пекельну добу — влада повідомила деталі.
Упродовж доби окупанти завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
За його даними одна людина загинула та 12 отримали поранення.
«Одна людина загинула, ще 12 — травмовані внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Надійшло 153 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, помешкань та транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, окупанти атакують місто керованими авіабомбами (КАБами), «Шахедами», FPV-дронами та цілеспрямовано б’ють по цивільних об’єктах і мирних жителях.
Зокрема, через удари російських безпілотників по Запоріжжю та Запорізькому району 8 липня постраждало двоє мирних мешканців — літня жінка та 12-річний хлопчик.
Російські війська перебувають приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя, а найближчим до обласного центру залишається Оріхівський напрямок.