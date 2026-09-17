Виктория Маремуха с сыном выезжает за границу и раскрыла, как экс-супруг повлиял на ее эмиграцию

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

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Украинская модель и актриса Виктория Маремуха вместе с 4-летним сыном выезжает за границу.

Знаменитость с Лукой живет в Киеве. Однако столица в последнее время постоянно подвергается вражеским обстрелам. Виктория Маремуха на проекте «Наодинці з Гламуром» признается, что поначалу не думала о выезде. Однако в районе, где проживает актриса, были прилеты, так что бывший муж-француз начал с ней обсуждать переезд сына за границу. С одной стороны, Виктория Маремуха понимала, что пойдет на это ради безопасности Луки, а с другой — она не хочет ставить на паузу карьеру в Украине.

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«Я вообще держалась до какого-то момента, пока несколько раз не прилетело в нашем районе, недалеко от нас. Мой бывший муж испугался очень сильно и сказал: "Ты как хочешь, но я пишу письмо в лиссабонскую школу, в которую ходят двоюродные сестрички нашего сына". Меня это просто разорвало, потому что само осознание того, что нужно переезжать, потому что это нужно сделать для того, чтобы сохранить сына, а с другой стороны — это самопожертвование, и все оставить здесь, что я годами строила. Не знаю, как будет», — говорит артистка Анне Севастьяновой.

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Виктория Маремуха с бывшим мужем и сыном / © instagram.com/vicky_mare

В конце концов, точку в раздумьях Виктории Маремухи поставило поведение сына. Мальчик боялся идти в садик, поскольку там нужно находиться в укрытии, он тревожился из-за воздушных тревог, а вместе с тем в нем росла агрессия. Актриса согласилась вывезти сына в Лиссабон, где живет родня экс-супруга. Сейчас в планах артистки оставаться за границей, по крайней мере, несколько месяцев. Что касается ее карьеры в Украине, то актриса будет возвращаться, когда будет возникать такая необходимость.

«Я приняла решение, что надо выезжать. Мы выходили в садик, а сын говорит: "Мама, а посмотри в телефоне, сколько будет тревог, а включи мне фильм, где украинские военные россиянцев…". То есть мой четырехлетний ребенок ходит с такой злобой, с агрессией! Он не хотел ходить в садик, потому что ему страшно в укрытии спать. Мы когда это видим, сердце разрывается. И непонятно, какой будет зима. Пожалуй, нужно лучше куда-то… Мы выбрали Лиссабон хотя бы на несколько месяцев», — говорит знаменитость.

Эти и другие признания Виктория Маремуха сделала на «Наодинці з Гламуром». Следите за YouTube-каналом проекта, где скоро выйдет полный выпуск, и не пропускайте самые интересные признания звезд.

Напомним, недавно Виктория Маремуха встретилась с бывшим мужем. Знаменитость показала, как они вместе проводили время с 4-летним сыном.

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