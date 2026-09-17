Этот симптом после 50 лет нельзя игнорировать: онколог предупредил об опасности

Боль в спине после 50 лет: когда она может быть признаком рака / © Фото из открытых источников

Реклама

Боль в спине часто воспринимают как обычное следствие возраста, физических нагрузок или проблем с мышцами. Однако после 50 лет новая боль, которая долго не проходит, требует большего внимания, поскольку в отдельных случаях может быть связана с онкологией.

Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на радиационного онколога доктора Иржи Кубеса из Центра протонной терапии.

Реклама

По словам специалиста, одна из проблем заключается именно в распространенности болей в спине среди людей среднего возраста. Из-за этого необычный симптом могут долгое время не воспринимать как возможный признак более серьезного заболевания.

Реклама

Врач советует уделять особое внимание боли, которая возникла внезапно без видимой причины и не проходит. Важен и возраст: новая постоянная боль в спине после 50 лет требует большей настороженности, чем аналогичная жалоба в молодом возрасте, поскольку риск развития рака с возрастом возрастает.

Дополнительным поводом обратиться к врачу может стать ситуация, когда раньше у человека не было серьезных проблем со спиной, но боль неожиданно появилась и стала постоянной.

Некоторые онкологические заболевания могут распространяться на кости. Речь идет, в частности, о раке молочной железы, простаты, легких, почек и щитовидной железы. В таких случаях боль в спине иногда становится первым заметным признаком распространения болезни. Подобным симптомом может проявляться и миелома — рак, возникающий в костном мозге.

Какая боль должна насторожить

Важное значение имеет не только сам факт появления боли, но и то, как она проявляется. Обычная мышечная боль, как правило, меняется в зависимости от движений: она может усиливаться при наклонах, поворотах, поднятии предметов или вставании и ослабевать после отдыха.

Реклама

По словам доктора Кубеса, боль, связанная с онкологическим заболеванием, может иметь иной характер. Должна насторожить постоянная боль, которая не зависит от того, движется ли человек или находится в покое. Также не стоит игнорировать боль, которая будит ночью или не ослабевает после приема обычных обезболивающих.

Значение может иметь и локализация. Боль в средней части спины реже объясняется обычной механической нагрузкой, чем боль в пояснице, поэтому требует большего внимания.

Когда требуется срочная медицинская помощь

Отдельные симптомы на фоне боли в спине могут потребовать неотложной оценки врачами. Среди них — слабость в ногах, онемение или покалывание, неустойчивость при ходьбе, а также внезапная потеря контроля над мочевым пузырем или кишечником.

По словам онколога, такое сочетание симптомов может свидетельствовать о сдавливании спинного мозга. В такой ситуации не стоит ждать планового приема — медицинская помощь требуется в тот же день.

Реклама

На какие еще симптомы следует обратить внимание

Боль в спине также требует более пристального внимания, если одновременно появились другие необычные симптомы. В частности, это постоянный кашель, необъяснимая потеря веса, изменения в стуле, новое образование или отек в груди.

Сам по себе отдельный симптом в большинстве случаев не означает онкологического заболевания. Однако врач рекомендует пройти обследование, если одновременно появилось несколько симптомов и они долго не проходят.

Онколог подчеркивает: речь не идет о том, что любая боль в спине после 50 лет является признаком рака. Обратиться к врачу стоит прежде всего тогда, когда боль отличается от привычной, возникла без видимой причины, остается постоянной и не проходит. Своевременное выявление причины симптомов в случае онкологического заболевания дает больше возможностей для лечения и может помочь избежать дальнейших осложнений.

Напомним, рак кожи может развиваться даже в тех местах, которые практически не подвергаются воздействию солнца. Онколог объяснил, какие семь участков тела не следует упускать при самообследовании.

Новости партнеров

Новости партнеров