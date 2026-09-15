Моряки боялись его веками: ученые нашли челюсти гигантского хищника

Ученые нашли челюсти гигантского осьминога / © Unsplash

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Веками скандинавские моряки передавали из уст в уста легенды о морском монстре, способном затянуть на дно целый корабль. Постепенно кракен мигрировал из устных пересказов в дорожные заметки и старинные карты, где служил предостережением для мореплавателей. И, наконец, ученые убеждены, что кракен существовал на самом деле, ведь им удалось найти гигантские челюсти.

Об этом пишет Daily Galaxy.

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«Кракены» существовали на самом деле: ученые обнаружили челюсти 20-метровых древних осьминогов

В своей «Естественной истории Норвегии» 1755 года епископ Эрик Понтоппидан посвятил существу отдельные страницы, описывая его как вполне реального обитателя северных вод. Впоследствии наука отнесла эти рассказы к фольклору, раздутому страхом и воображением.

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Новые находки ископаемых останков не возвращают миф к жизни, но указывают на существование древнего океанского хищника, вполне заслуживающего этого имени.

Исследование, опубликованное 23 апреля в журнале Science под руководством Ясухиро Ибы из Хоккайдского университета, использовало окаменевшие челюсти из осадочных пород Японии и острова Ванкувер для реконструкции жизни осьминогов в период между 100 и 72 миллионами лет назад.

Полученная картина поражает: самые ранние из известных осьминогов мелового периода не были робкими жителями рифов, которыми мы знаем их сегодня. Это были гигантские охотники, занимавшие вершину пищевой цепочки рядом с огромными морскими рептилиями старинных морей.

Окаменелости осьминогов всегда были редкостью, ведь мякоть животных крайне редко сохраняется до момента минерализации.

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Но челюсти — совсем другое дело. Твердые и химически стойкие, они способны хранить мельчайшие детали поверхности в течение десятков миллионов лет в спокойных донных отложениях. Чтобы обнаружить их, команда Ибы использовала шлифовальную томографию высокого разрешения и модель ИИ с zero-shot обучением.

Остатки принадлежали роду Cirrata — вымершей группе осьминогов. Раннее исследование в Journal of Paleontology уже идентифицировало большие челюсти из тех же отложений острова Ванкувер и Хоккайдо, подтвердив существование крупных животных в позднемеловом Северном Тихом океане.

«У взрослых особей до 10% кончика челюсти по отношению к ее общей длине было стерто, что превышает показатели современных головоногих, питающихся добычей в твердом панцире. Это свидетельствует о многократных и силовых контактах с добычей, раскрывая неожиданно агрессивную стратегию охоты», — объясняет Иба.

На поверхности челюстей ученые обнаружили сколы, царапины, трещины и шлифованные участки. Характер этих повреждений указывает на то, что животные вели себя как гигантские хищники, и постоянно разламывали твердую добычу.

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Общая длина этих осьминогов-кракенов достигала почти 20 метров. Также исследователям удалось выяснить, что животные последовательно предпочитали одну сторону челюсти.

А что с кракеном

Кракен из матросских историй почти наверняка имел более скромное биологическое происхождение. Гигантские кальмары (Architeuthis) и колоссальные кальмары (Mesonychoteuthis) — реальные головоногие, и их щупальца и габариты совпадают с фрагментами классических описаний.

Ученые не нашли никаких доказательств того, что любое из ныне живущих головоногих животных способно напасть на корабль и утопить его, как описывает миф.

Известные виды кальмаров значительно уступают всем этим описаниям.

Доисторические животные из исследования Ибы предшествовали появлению человечества примерно на 100 миллионов лет и не имели никакого отношения к формированию легенды. Впрочем, они являются самыми большими и приспособленными к хищничеству представителями линии осьминогов.

Открытие ученых: последние новости

Напомним, мумия «Кричащей женщины», найденная в 1935 году в Луксоре, десятилетиями озадачивала ученых своим широко открытым ртом. Ранее считалось, что это произошло из-за некачественного бальзамирования, поскольку из тела не удалили внутренние органы.

Однако компьютерная томография, проведенная профессором радиологии Каирского университета Сахар Салем, опровергла эту версию, ведь при мумификации использовались дорогостоящие импортные вещества.

Новая гипотеза объясняет выражение лица трупным спазмом в момент смерти, вызванным сильной болью или страданием. Из-за мгновенного оцепенения мышц те, кто бальзамировал, просто не смогли закрыть умершей рот. Сканирование также помогло выяснить детали о самой женщине: она умерла в возрасте около 48 лет, имела рост 150 см, страдала легким артритом позвоночника и потеряла несколько зубов еще при жизни, хотя точную причину ее смерти установить так и не удалось.

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