Великая пирамида содержит "код", раскрывающий истинное назначение сооружения

Пирамида в Египте / © Associated Press

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Великая пирамида в Гизе уже более четырёх тысяч лет хранит немало загадок, но новое исследование предлагает сенсационное объяснение её назначения. Независимый исследователь Сефи Леви утверждает, что в геометрии монумента может быть скрыт своеобразный числовой «код», содержащий информацию о времени, Луне, планетах и математических закономерностях.

Как пишет Daily Mail, предполагаемый код якобы не высечен на стенах и не спрятан во внутренних помещениях.

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По версии Леви, его нужно искать непосредственно в размерах и пропорциях самой пирамиды — её высоте, длине основания, наклоне граней и общей геометрической форме.

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Если эта гипотеза окажется верной, Великая пирамида могла быть не просто монументальным сооружением или усыпальницей, а своеобразным каменным носителем знаний, созданным так, чтобы пережить своих создателей на тысячелетия.

Леви проанализировал ключевые размеры Великой пирамиды и использовал дроби, характерные для древнеегипетской математической традиции. По его словам, полученные результаты неоднократно оказываются близкими к числам, имеющим значение для астрономии и математики.

Например, один из расчётов даёт число 27,5, что почти совпадает с примерно 27,55 дня — интервалом между последовательными моментами прохождения Луны через перигей, то есть ближайшей к Земле точкой его орбиты.

Другой расчет, по утверждению исследователя, даёт ровно 70. Это число он связывает с примерно 70-дневным периодом, в течение которого Сириус в древнеегипетских наблюдениях был скрыт солнечным сиянием между его заходом и следующим гелиакическим восходом.

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При этом само по себе такое совпадение не доказывает, что древние строители намеренно заложили соответствующее число в конструкцию. Примерно 70 дней также фигурировали в египетской традиции мумификации, что добавляет теории ещё одно интересное, но не доказательное совпадение.

В «код» попали некоторые планеты

По версии Леви, на этом числовые совпадения не заканчиваются. Другие пропорции Великой пирамиды он связывает с повторяющимися циклами Сатурна, Юпитера, Венеры и Марса — планет, которые древние египтяне могли наблюдать невооруженным глазом.

Исследователь также обращает внимание на числа, подобные числу Пи и золотому сечению, которые якобы можно получить из геометрических соотношений сооружения.

В совокупности эти наблюдения Леви трактует как возможную систему, с помощью которой древние египтяне могли передать будущим поколениям свои представления о математике, времени, пространстве и движении небесных тел.

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Именно поэтому исследователь делает радикальный вывод: пирамида могла представлять ценность не из-за того, что хранила внутри, а из-за самой информации, воплощённой в её форме.

«Пирамиду построили для того, чтобы она стояла вечно, а не потому, что в ней хранилось что-то ценное. Её построили для того, чтобы она стояла вечно, потому что она сама по себе была чем-то ценным», — пишет Леви.

В своей работе он формулирует эту идею ещё более смело: пирамида, по его словам, может быть не хранилищем знаний, а знаниями, воплощёнными в камне.

Могли ли эти совпадения возникнуть случайно?

Чтобы оценить вероятность случайного появления подобных закономерностей, Леви провёл компьютерное моделирование. Он сгенерировал 100 тысяч гипотетических пирамид, параметры которых соответствовали возможным строительным стандартам Древнего царства.

Модели различались по ширине основания — от 75 до 440 царских локтей — и по углу наклона граней. Затем к ним применили тот же набор тестов, что и к Великой пирамиде.

По данным исследователя, 2419 моделей, или около 2,4%, показали такое же количество совпадений или даже больше.

Леви считает, что это снижает вероятность случайного появления закономерностей. В то же время даже такой результат не является независимым подтверждением теории, поскольку речь идет о собственной симуляции исследователя. Более строгое сравнение, как отмечает Daily Mail, не дало однозначного ответа.

Великая пирамида — не гробница фараона?

Новая гипотеза бросает вызов традиционному объяснению назначения монумента. Официальная египтология считает Великую пирамиду гробницей фараона Хуфу (Хеопса), построенной примерно 4500 лет назад.

В пользу погребальной функции свидетельствуют гранитный саркофаг во внутренней камере, поминальный комплекс и королевское кладбище, связанное с пирамидой. В то же время эти находки не дают абсолютного доказательства того, что именно Хеопс был похоронен внутри монумента.

Важно и то, что ни один из известных древнеегипетских текстов не содержит сведений о наличии в размерах пирамиды зашифрованных астрономических данных.

Поэтому предложенная Леви интерпретация остается далеко за пределами общепринятой египтологии.

Память о прародине

«Числовой код» — лишь часть гораздо более обширной теории исследователя. Леви пытается связать форму Великой пирамиды с древнеегипетским мифом о сотворении мира.

В гелиопольской традиции речь идёт о первозданном холме Бенбен, который возвысился из вод хаотичного первозданного мира. По мнению исследователя, именно этот образ мог стать символической основой для создания пирамиды.

Однако далее теория становится ещё более необычной. Леви предполагает, что миф о первоначальном холме мог быть отдалённым воспоминанием о реальном месте, где когда-то жили предки части египетского населения.

В качестве возможной прародины он называет «Глаз Сахары» — огромное кольцеобразное геологическое образование на территории современной Мавритании, известное также как структура Ришат.

Тысячи лет назад, когда Сахара была гораздо более влажной и зеленой, эта местность могла иметь совершенно иной ландшафт. Гипотеза Леви предполагает, что древние общины могли покинуть регион по мере его высыхания и переместиться на восток, к Нилу, сохранив в культурной памяти образ прежней родины.

В такой интерпретации Великая пирамида в Гизе могла символизировать первобытный холм, тогда как вода вблизи комплекса напоминала бы о первобытном водном мире. Западную дорогу-насыпь Леви связывает с закатом Солнца, миром умерших и возможной символической связью с древней прародиной.

Таким образом, исследователь предлагает рассматривать Великую пирамиду не просто как гробницу, а как своеобразный каменный архив знаний и памяти, который одновременно передавал математические и астрономические представления и рассказывал о происхождении народа.

Пока у теории нет прямых доказательств

Впрочем, важно отметить: работа Леви была опубликована в августе на платформах SSRN и Zenodo и не проходила независимого научного рецензирования. Сам исследователь признает, что часть числовых совпадений он обнаружил уже после того, как узнал размеры пирамиды и искомые значения.

Также не существует прямых археологических или исторических доказательств, которые связывали бы «Глаз Сахары» со строителями Гизы или подтверждали бы масштабную миграцию людей оттуда в долину Нила.

Поэтому загадочный «код» Великой пирамиды пока что остаётся всего лишь гипотезой, но она добавляет ещё одну интригующую версию к многовековой дискуссии о том, зачем древние египтяне создали один из самых известных монументов человечества.

Напомним, что под современной пустыней Египта учёные обнаружили следы древнего морского мира, где более 70 миллионов лет назад обитали акулы, рыбы и крупные морские хищники.

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