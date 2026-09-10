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Переставьте одну спичку и составьте 5 прямоугольников: только самые сообразительные справятся за 13 секунд
Эта головоломка основана не только на обычной логике, но и на так называемом латеральном мышлении — способности находить решения за пределами очевидного подхода.
Загадки со спичками — это не только способ интересно провести несколько минут, но и хорошая тренировка для мозга. Такие задачи развивают логическое мышление, внимательность, креативность и навыки поиска нестандартных решений.
Издание Blikk предлагает одну из головоломок, которую на первый взгляд кажется почти невозможно решить.
Перед вами 12 спичек, сложенных в три идеальных квадрата. Задача состоит в том, чтобы переставить только одну спичку и в результате получить пять прямоугольников.
На решение головоломки отводится всего 13 секунд. Поэтому долго разглядывать конструкцию не получится — придётся быстро проанализировать расположение спичек и попробовать посмотреть на фигуру под другим углом.
Нужно мыслить нестандартно
Как пишет Blikk, подобные головоломки основаны не только на обычной логике, но и на так называемом латеральном мышлении — способности находить решения за пределами очевидного подхода.
Именно поэтому попытка просто сосчитать квадраты или найти способ преобразовать их в другие квадраты вряд ли поможет. Ключ к решению заключается в том, чтобы изменить восприятие всей конструкции и обратить внимание на то, какие новые фигуры могут возникнуть после перемещения одного элемента.
Если 13 секунд уже прошло, а правильного ответа так и не появилось, расстраиваться не стоит. Эта загадка специально построена так, чтобы заставить мозг отказаться от очевидного способа мышления.
Какую спичку нужно переставить
Решение заключается в перемещении первой вертикальной спички с левой стороны конструкции.
Его нужно переместить вправо и поставить рядом с последними вертикальными линиями. После этого расположение спичек изменится таким образом, что вместо исходных трёх квадратов образуются пять прямоугольников.
На словах решение кажется удивительно простым. Однако именно в этом и заключается хитрость таких головоломок: правильный ход часто становится очевидным только после того, как его уже увидели.
Почему такие загадки полезны
Головоломки со спичками заставляют одновременно работать с пространством, формами и правилами задачи. Они тренируют наблюдательность, способность быстро анализировать информацию и находить нестандартные решения.
Регулярное выполнение подобных заданий может стать своеобразной умственной зарядкой. Кроме того, они помогают разнообразить повседневную жизнь и проверить, насколько быстро человек способен отказаться от первой очевидной идеи и найти другой путь к ответу.
Поэтому, если на этот раз не удалось справиться с задачей за 13 секунд, это вовсе не повод сдаваться. В таких головоломках важен не только результат, но и сам процесс поиска решения — ведь каждая новая попытка заставляет мозг работать немного по-другому.
Напомним, что ещё одна головоломка заключается в том, чтобы за 10 секунд переместить всего одну спичку и превратить неправильное уравнение в правильное.