10 лет лежал в теплице: мужчина случайно привел камеру смартфона на старый сувенир и поседел

Бомба времен Второй мировой войны годами лежал как металлолом. / © Фото из открытых источников

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Бывший птицевод Стэнли Грин из Великобритании выкопал странный металлический предмет во время прогулки с металлоискателем около 10 лет назад. Вскоре после этого у 61-летнего мужчины произошло сердечное приступ, поэтому он просто положил находку на полку в оранжерее возле гостиной и забыл о ней.

О необычной истории спасения пишет The Mirror.

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Искусственный интеллект вместо сапера

Много лет спустя мужчина решил найти приспособление своей находке, но сначала захотел разгадать тайну трофея и загрузил его фотографию в систему искусственного интеллекта Google Lens. Платформа мгновенно определила предмет как неразорванную германскую зажигательную бомбу и выдала критическое предупреждение с требованием немедленно вызвать экстренные службы.

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"Я не знал, что это бомба, и собирался переплавить ее на свинец, поэтому рад, что сначала поискал информацию", - признался Стэнли Грин.

Узнав правду, он сразу связался со своим сыном, который позвонил по телефону в полицию. Правоохранители прибыли на место через полчаса, осмотрели предмет и приказали семье и соседям немедленно эвакуироваться из дома.

«Моя старушка просила их не ставить окружение, потому что считала, что это стыдно», – с улыбкой рассказал мужчина.

Реакция соседей и уничтожение бомбы

Соседка Марни Коквелл возвращалась домой и увидела Стэнли в саду, когда тот разговаривал по телефону и шутил о вызове полиции. Сначала она не поверила его рассказу, но уже через несколько минут правоохранители постучались в дверь ее дома и приказали выйти на улицу.

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«Я сижу здесь с 2 детьми младше 2 лет, поэтому оглядываясь назад, становится еще страшнее», — призналась женщина.

После эвакуации на место происшествия прибыла группа военных экспертов по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Саперы осторожно вынесли опасную находку из теплицы и отвезли на безопасное расстояние от жилых домов.

«Я слышала 2 взрыва около 17:30, второй был очень громким, и, пожалуй, это была бомба», – рассказала другая жительница улицы.

Военные успешно взорвали боеприпас в поле, расположенном всего в 4 минутах езды от дома пенсионера. Соседи признались, что после шока испытали большое облегчение, осознав, насколько им всем удалось избежать настоящей трагедии.

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Напомним, после обстрела РФ жители Милы рассказывают о жутких последствиях удара. На одном из подворий нашли более 20 боеприпасов .

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