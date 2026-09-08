Пролежал в песках 3200 лет: найденный артефакт указал путь в легендарный потерянный город

Археологи в Египте нашли надпись в возрасте 3200 лет / © facebook.com/oleg.apostolov

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В северной части Египта исследовательская группа Министерства туризма и древностей раскопала уникальные археологические остатки времен Нового царства . Найденные на локации Телль-Абу-Сейфи артефакты и фрагменты древнего храма могут принадлежать военному городу Мессен, который веками считался лишь мифом.

Об этом пишет Gizmodo.

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Исследование Пути Гора

Эти исторические находки являются результатом многолетнего масштабного проекта по изучению Пути Гора . Этот древний маршрут пролегал вдоль восточных границ Египта и имел огромное военное и стратегическое значение.

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"Текущие находки подтверждают, что Телль-Абу-Сейфи является одним из главных объектов вдоль Пути Гора", - говорится в заявлении министерства.

Город Месен часто упоминался в текстах периода Нового царства, существовавшего с 1570 по 1069 год до нашей эры. Однако его точное местонахождение долго оставалось неизвестным, поскольку масштабные строительные работы уже в римскую эпоху полностью уничтожили значительную часть древних памятников.

Находки военного города

В ходе раскопок команда археологов обнаружила остатки двух каменных дорог , просторных складских помещений и комнат обслуживания. Эти архитектурные элементы и артефакты административного назначения полностью соответствуют структуре древних египетских храмов.

На месте раскопок также нашли фрагменты песчаника с упоминаниями о выдающемся фараоне Рамсесе II , правившем Египтом с 1279 до 1213 года до нашей эры. Другая важная каменная надпись рассказывала о реставрации статуи Гора, которого в тексте прямо называют обладателем города Месен.

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Поиск дополнительных доказательств

Несмотря на веские археологические доказательства, египетские ученые отмечают необходимость проведения дальнейших масштабных исследований. Пока эксперты надеются продолжить раскопки на этом объекте, чтобы найти больше неоспоримых подтверждений своей исторической гипотезы.

"Команде нужно провести больше исследований, чтобы быть абсолютно уверенными", - отметил руководитель отдела археологии Дельты и Синая Хешам Хуссейн.

Независимые специалисты также выражают осторожность относительно окончательных выводов и ждут новых открытий. К примеру, археолог из Международного университета Тринити Джеймс Гоффмайер предположил, что подтвердить эту теорию помогут будущие находки специфических керамических изделий .

Напомним, в Мексике случайно нашли потерянное поселение мая , которое десятилетиями оставалось незамеченным прямо у шоссе. Выявить пирамиды, площади и другие сооружения удалось благодаря повторному анализу старых данных лидера.

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