Сжигает самый опасный жир в мышцах: ученые открыли удивительное свойство популярной ягоды

Черника помогает сжигать жировые отложения / © Фото из открытых источников

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Исследователи из Японии выяснили, что природное вещество птеростильбена в составе черники может заставить мышцы активно терять жировые отложения. В ходе лабораторных экспериментов этот полифенол успешно стимулировал клетки расщеплять крайне опасные типы жиров.

О результатах этого научного открытия сообщает Daily Mail.

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Опасность эктопического жира

Ученые тестировали действие соединения мышечных клеток мышей и заметили быстрое разрушение эктопического жира. Этот специфический тип отложений чаще всего встречается у людей с ожирением и существенно повышает риск развития диабета 2 типа и гипертонии .

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Обычно больше жира в организме сохраняется безопасно и непосредственно под кожей человека. Однако эктопический жир может незаметно скапливаться в печени, сердце, поджелудочной железе и мышцах, вызывая серьезные осложнения для здоровья.

Медики предупреждают, что такие опасные отложения иногда образуются даже у людей с абсолютно плоским животом . Выявить эту скрытую угрозу в организме можно только с помощью детального медицинского сканирования тела.

Воздействие черники на клетки

Специалисты из Университета Синсю тестировали 5 различных соединений в течение 7 дней, и именно птеростильбен показал наилучшие результаты. Вещество остановило распад важного белка , что привело к его накоплению и дальнейшему масштабному расщеплению жировых запасов в клетках.

"Наши результаты создают научную базу для разработки функциональных продуктов и пищевых добавок, которые нацелены на метаболизм мышечного жира", - заявил ведущий автор исследования доктор Такакадзу Митани.

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Дозировка для похудения

Поскольку текущее исследование проводилось только на изолированных клетках, ученые пока не могут назвать точную дозу для перорального употребления человеком. Однако эксперты обоснованно предполагают, что для достижения реального эффекта похудения это количество должно быть чрезвычайно высоким .

Во время предыдущих экспериментов в 2014 году крысы эффективно теряли вес после получения 15 мг соединения на каждый килограмм массы тела. Ученые подсчитали, что для взрослого человека такая пропорция равна потреблению более 25 000 ягод (около 37–50 кг) на килограмм веса.

По этим расчетам среднестатистическому взрослому пришлось бы съедать около 2 миллионов черники (3 до 4 тонн) ежедневно. Поэтому исследователи планируют использовать это открытие для поиска других родственных природных соединений и создания специальных концентрированных препаратов.

Напомним, чернику также называют ягодой номер один, которая продлевает жизнь . Эти маленькие сочные ягоды имеют уникальный химический состав, который комплексно защищает организм от возрастных изменений и опасных хронических патологий.

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